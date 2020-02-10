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CHP İl Başkanı Çankır; “Şimdi hep birlikte hedefe yürüme vaktidir”

AYDIN HABERLERİ  | 10.02.2020 15:03 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 37.

CHP İl Başkanı Çankır; “Şimdi hep birlikte hedefe yürüme vaktidir”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 37. Olağan Aydın İl Kongresi’nde yeniden göreve seçilen İl Başkanı Ali Çankır, “Şimdi çizmeleri yeniden giyme vaktidir” dedi.
Kongrede kendisine destek veren vermeyen tüm partililerine teşekkür eden CHP İl Başkanı Ali Çankır, “Her bir üyeme; 3 seçimdir Aydın’da başarıyla taçlandırdığımız ve dalgalandırdığımız 6 oklu bayrağımızı ‘Türkiye Mazbatası’ hedefi ile başarıya yine, yeniden ulaştıracağımıza söz veriyorum. Şimdi çizmeleri yeniden giyme vaktidir. Şimdi hep birlikte hedefe yürüme vaktidir. Tek hedefimiz var, O da iktidar. İlkeli olacağız, iradeli olacağız ve el birliğiyle İktidar olacağız” dedi.

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