YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. CHP İl Başkanı için kayıp ilanı

CHP İl Başkanı için kayıp ilanı

AYDIN HABERLERİ  | 06.11.2020 10:30 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Teşkilatı’nın önde gelen isimlerinden ve aynı zamanda eski il başkanlarından Barkan Kalınomuz, mevcut il başkanı için sosyal medya hesabından ‘Kayıp ilanı’ verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Teşkilatı’nın önde gelen isimlerinden ve aynı zamanda eski il başkanlarından Barkan Kalınomuz, mevcut il başkanı için sosyal medya hesabından ‘Kayıp ilanı’ verdi. Uzun süredir ortalıkta görünmediği, telefonlara bakmadığı ve mesajlara da cevap vermediği ileri sürülen CHP İl Başkanı Ali Çankır için verilen bu kayıp ilanının altına bazı partililer ilginç yorumlarda bulundular.
CHP’nin eski İl Başkanlarından Barkan Kalınomuz tarafından verilen Kayıp ilanında “45 yaşlarında,170 boylarında, esmer, tıknaz, 85 kilo civarında siyah gözlü, az yakışıklı CHP Aydın İl Başkanı aranıyor. Görenlerin insaniyet namına CHP Genel Merkezi’ne bildirmeleri önemle rica olunur” ifadelerine yer verip altına da CHP Genel Merkezinin 0312 2074020 nolu telefonunu paylaştı. Paylaşılan telefon numarasının ise Oğuz Kaan Salcı’nın partideki makamına çıktığı görüldü.
Öte yandan partinin ileri gelen bazı isimlerinin de yorum yaptığı kayıp ilanında CHP İl Başkanı Ali Çankır, partiyi parçalayıp küçültmekle suçlanırken, bazıları ise Çankır’ın yapayalnız kaldığını ileri sürdü.
Kendisi için verilen kayıp ilanını gördüğünü belirten CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ise, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Hocamız Hatay maçından sonra gelmiş olur”
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Hocamız Hatay maçından sonra gelmiş olur”
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Çankaya’da yatırımlar yükseliyor
Çankaya’da yatırımlar yükseliyor
İzmir depremindeki kurtarılma anı Muğlaspor’un gol sevincine yansıdı
İzmir depremindeki kurtarılma anı Muğlaspor’un gol sevincine yansıdı
Park halindeki otomobil alev aldı
Park halindeki otomobil alev aldı

Aydın Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
06:10
Sabah
07:32
Öğle
12:57
İkindi
15:47
Akşam
18:12
Yatsı
19:30

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Acar Eczanesi
Merkez
Aysen Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Başak Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
‘Kardeşim de tatsın’ dediler, Çorum’a incir ve ceviz gönderdiler
‘Kardeşim de tatsın’ dediler, Çorum’a incir ve ceviz gönderdiler
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ne Şehit Emre Acar’ın Adı Verildi
Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ne Şehit Emre Acar’ın Adı Verildi
Yabancı Turistlerin Kuşadası’nda Eğlence Adresi: Barlar Sokağı
Yabancı Turistlerin Kuşadası’nda Eğlence Adresi: Barlar Sokağı
Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!
Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.