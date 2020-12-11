YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. CHP İl Başkanı için ’kayıp ilanı’ veren Kalınomuz partiden ihraç edildi

CHP İl Başkanı için ’kayıp ilanı’ veren Kalınomuz partiden ihraç edildi

AYDIN HABERLERİ  | 11.12.2020 10:13 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) bir çok görevde bulunan ve mevcut İl Başkanı Ali Çankır için geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan ’kayıp ilanı’ veren eski il Başkanı Barkan Kalınomuz partisinden ihraç edildi.Mevcut CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır için kişisel sosyal medya hesabından ‘kayıp ilanı’ veren eski il başkanlarından Barkan Kalınomuz, partiden kesin ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevk edilmişti.

CHP İl Başkanı için ’kayıp ilanı’ veren Kalınomuz partiden ihraç edildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) bir çok görevde bulunan ve mevcut İl Başkanı Ali Çankır için geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan ’kayıp ilanı’ veren eski il Başkanı Barkan Kalınomuz partisinden ihraç edildi.

Mevcut CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır için kişisel sosyal medya hesabından ‘kayıp ilanı’ veren eski il başkanlarından Barkan Kalınomuz, partiden kesin ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevk edilmişti. Toplanan parti disiplin kurulu Kalınomuz’un partiden ihraç edilmesine karar verdi. Kalınomuz ihracını sosyal medya hesabından duyurarak, "Bu kararı bir onur madalyası olarak taşıyacağım" dedi.

Kalınomuz ihracı ile ilgili yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Gençlik kolları başkanlığı, belediye meclis üyeliği, belediye meclis 2. başkan vekilliği, merkez ilçe başkanlığı ve il başkanlığı görevlerini yaptığım CHP’den bugün itibariyle ihraç edilmiş bulunmaktayım. Bu kararı bir onur madalyası olarak taşıyacağım. Ben YCHP’den ihraç edildim. Beni Atatürk’ün CHP’sinden ihraç etmeye kimsenin gücü yetmez. Kahrolsun faşizim. Kahrolsun lider sultası. Kahrolsun devşirmeler. Yaşasın Kuva-i Milliye, yaşasın Atatürk" ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı için ’kayıp ilanı’ veren Kalınomuz partiden ihraç edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
06:40
Sabah
08:07
Öğle
13:07
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Aysen Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Kardelen Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.