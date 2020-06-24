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CHP İl Başkanı Taştan ve İlçe Belediye Başkanlarından Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

ARDAHAN HABERLERİ  | 24.06.2020 10:54 | Son Güncelleme

CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, CHP’li Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya ve CHP’li Damal Belediye Başkanı Ergin Önal ile birlikte Ardahan Valisi Hüseyin Öner’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyarette konuşan İl Başkanı Taştan, Vali Öner’e başarılar dileyerek, Öner’in Ardahan’a atanmasından dolayı memnun olduklarını söyledi.

CHP İl Başkanı Taştan ve İlçe Belediye Başkanlarından Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, CHP’li Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya ve CHP’li Damal Belediye Başkanı Ergin Önal ile birlikte Ardahan Valisi Hüseyin Öner’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan İl Başkanı Taştan, Vali Öner’e başarılar dileyerek, Öner’in Ardahan’a atanmasından dolayı memnun olduklarını söyledi. Ardahan’ın stratejik öneme sahip bir il olduğunu belirten Taştan, Tarım ve hayvancılıktan da bahsederek, Ardahan’ın hayvancılığın merkezi olduğunu ifade etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ardahan Valisi Hüseyin Öner ise, Ardahan’ın önemli bir il olduğunu bildiğini söyleyerek, şehrin daha iyi yerlere gelebilmesi için gayret edeceklerini vurguladı.
Ardahan’dan mutlu bir şekilde ayrılmak istediğini dile getiren Öner, ziyaretlerinden dolayı Taştan ve ilçe Belediye Başkanlarına teşekkür etti

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