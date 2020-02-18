YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. CHP İl Yönetiminde görev dağılımı yapıldı

CHP İl Yönetiminde görev dağılımı yapıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 18.02.2020 10:40 | Son Güncelleme

CHP Karabük İl Kongresinin ardından İl Başkanı Abdullah Çakır başkanlığında görev dağılımı yapıldı.CHP Karabük İl Başkanlığının 9 Şubat Pazar günü yapılan 37.

CHP İl Yönetiminde görev dağılımı yapıldı

CHP Karabük İl Kongresinin ardından İl Başkanı Abdullah Çakır başkanlığında görev dağılımı yapıldı.
CHP Karabük İl Başkanlığının 9 Şubat Pazar günü yapılan 37. İl Kongresinin ardından görev dağılımı yapıldı. Parti binasında yapılan toplantıda, İl Sekreterliğine Erdoğan Terzioğlu, İl Saymanlığına Vedat Yaşar, İl Eğitim Sorumluluğuna İsmail Timar, İl Bilişim Sorumluluğuna Satı Acar, İl Başkan Vekilliğine Birol Sesver, İl Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Hasan Öztürk, Örgütten Sorumlu Başkan Yardımcılığına Kazım Ölmez, Çevre ve Doğadan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Celal Dörttepe getirildi.
Murat Bölek’in Sivil Toplum ve Sendikalardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Basından Sorumlu Başkan Yardımcılığına Fahri Elieyioğlu, Emeklilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Muzaffer Kebeli, Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Yasemin Özyıldırım ve Ceren Nur Sevgen, Kadın Örgütlenmesinden Sorumlu Başkan yardımcılıklarına Yasemin Güner, Seyhan Dikbaş, Muhtarlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Erdoğan Yeltepe, Spordan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Hamza Çayır, Yenice Sorumlusu Hayrettin Cebecioğlu, Oktay Karadayı, Safranbolu Sorumlusu Feyza Şimşek getirildiler."
Çakır, göreve seçilenlere başarılar diledi.
Göreve seçilenlerin bazılarıyla daha önce aynı yönetimlerde görev yaptıklarını ifade eden Çakır, "Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Bizi zorlu bir görev bekliyor. Hep birlikte partimizin başarısı için çalışacağız" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Aksaray Belediyesi vatandaşlara çorba ve lokma ikram etti

Aksaray Belediyesi vatandaşlara çorba ve lokma ikram etti

İzmir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Tuvalet parası yüzünden bıçaklandı

Tuvalet parası yüzünden bıçaklandı

Karabük Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
06:09
Sabah
07:34
Öğle
13:09
İkindi
16:03
Akşam
18:33
Yatsı
19:53

Karabük Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Öztürk Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Bağlar Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karabük'te heyelan yolu kapattı

Karabük'te heyelan yolu kapattı

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 195 köy yolunun 135'i açıldı

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 195 köy yolunun 135'i açıldı

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.