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CHP İstanbul 37. Olağan İl Kongresi

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.02.2020 14:42 | Son Güncelleme

CHP İstanbul 37. Olağan İl Kongresi

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul 37. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığı ve kurultay delegeliği seçimlerine geçilecek.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, bazı delegelerin ve üyelerin söz alarak konuşmalarının ardından hesap ve çalışma raporu okunarak kabul edildi.

Kongrede bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün CHP'nin geleceği adına, birlik ve beraberliği adına önemli bir gün olduğunu anlattı.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ama özellikle de ülkemizin geleceği adına umutlarımızın şekilleneceği önemli bir gün. Biliyorsunuz, tarihin akışının hızlandığı bazı özel zamanlar vardır. Böylesi özel zamanlarda değişmez sanılan şeyler değişmeye başlar. İnsanlar başka türlü düşünmek ve başka türlü davranmak zorunda hissederler. 31 Mart ve 23 Haziran seçimleriyle Türkiye işte böyle bir döneme girmiş durumda. Bu, Türkiye'nin siyasal hayatında bir normalleşme dönemidir. En önemlisi de vatandaşla yöneticiler arasındaki ilişkide normalleşme dönemidir. Vatandaşla eşit, açık, net ve samimi bir iletişim kurmayan, herkesi eşit ve aynı ölçüde saygın kabul etmeyen yöneticilerin devri artık kesinlikle kapanıyor. İster ülkeyi yönetsin ister şehri, ister bir bakanlığı, ister bir derneği veya kulübü… Her kademede yönetici için geçerli bu."

Türkiye'nin değiştiğini, değişim doğru ifade edildiğinde insanların bu fikir etrafında buluştuğunu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Haziran 2017'de Ankara'dan İstanbul'a yaptığı "Adalet Yürüyüşü"nün böyle bir eylem olduğunu anlatan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"31 Mart yerel seçimleri sonucu oluşan tablo, Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlarımızın, 'kentte adalet' arayışının bir ifadesidir. 23 Haziran'da İstanbullular, güçlü görünenler ne yaparlarsa yapsınlar bu kadim şehirde adalet istediklerini yeniden ilan etmekle kalmadılar. Aynı zamanda, seçimde adaletsizliğe, yalana, dolana geçit vermeyeceklerini bir kez daha ve dünyanın öbür ucundan duyulacak şekilde gösterdiler. Bir kez daha diyorum ama aslında 1 kez değil, tam 806 bin kere daha gösterdiler. Sizin başardığınız gibi İstanbul’daki değişim Türkiye'yi değiştirecek ama etkisi Türkiye ile sınırlı kalmayacaktır. Türkiye’deki değişim de inanın dünyada ciddi değişikliklere vesile olacaktır. O yüzden bugün sorumluluk alacak Cumhuriyet Halk Partililer bilmelidir ki dünyadaki değişim de onların üzerinden tetiklenecektir."

- Kongrede liste tartışması

Bazı üyelerin çarşaf liste ile seçime gidilmesini eleştirmesi üzerine divan oylama şeklini delegelere sundu ve delegeler blok listeyle seçime gidilmesine karar verdi.

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CHP İstanbul İl Başkanlığı 37. Olağan İl Kongresi

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