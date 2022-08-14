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CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel hayatını kaybetti

14.08.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel yaşamını yitirdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Başkan Yardımcımız Halil Küzel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve tüm İstanbul örgütümüze başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

İl başkanlığından yapılan basın açıklamasında ise Küzel'in geçirdiği Kovid-19 sonrası bir türlü toparlanamadığı, uzun süredir tedavi gördüğü belirtildi.

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