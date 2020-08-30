YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den gazetecilerin CHP kongresinde darbedilmesine ilişkin açıklama:

CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den gazetecilerin CHP kongresinde darbedilmesine ilişkin açıklama:

İZMİR HABERLERİ  | 30.08.2020 09:59 | Son Güncelleme

"Bunu yapan ve gençlik kolu kongresinde bu arbedenin yaşanmasına ve gazetecilere yönelik saldırılara sebep olanları tek tek tespit ederek gerekli disiplin sürecini başlatacağız"

İZMİR (AA) - CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresi'nde gazetecilerin darbedilmesi ve telefonlarının gasbedilmesine ilişkin, "Bunu yapan ve gençlik kolu kongresinde bu arbedenin yaşanmasına ve gazetecilere yönelik saldırılara sebep olanları tek tek tespit ederek gerekli disiplin sürecini başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, gazetecilere saldırının asla kabul edilemeyeceğini ve bunun kimsenin yanına kar kalmayacağını belirtti.

CHP'nin adının kavgalarla anılmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Yücel, şöyle devam etti:

"Maalesef son yapılan il gençlik kolları kongremizde yaşananlar, partimizin demokrasi anlayışına ve her alanda savunduğu basın özgürlüğünden yana duruşumuza yakışmamıştır. Demokratik yarışın verdiği heyecanlı ortamın yanında, kongrede her şey yolunda gözüküyordu. Daha sonra yapılan oylama sonucunda Burak Kotan arkadaşımızın İl Gençlik Kolları Başkanı seçildiği ancak kazanan adayın ilan edilmesi sonrasında arbede çıktığı ve gazetecilerin de yaşanan tartışmalarının arasında kaldığı haberini aldık. Bunu duyar duymaz tekrar kongrenin yapıldığı alana intikal ederek öncelikle olaydan etkilenen basın mensubu arkadaşlarımızın yanına gittik ve hepsiyle tek tek görüştük.

Yaşanan olaylar çok üzücü ve yaşanmasını istemeyeceğimiz türden olaylar. Burada bir provokasyon var. Bunu yapan ve gençlik kolu kongresinde bu arbedenin yaşanmasına ve gazetecilere yönelik saldırılara sebep olanları tek tek tespit ederek gerekli disiplin sürecini başlatacağız.

Bu olayın sorumluları CHP terbiyesi almış olamaz ve partimizde barınamaz. Bu saldırılar kimsenin yanına kar kalmayacaktır."

- "Bu davranış kabul edilemez"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Hüner de kongreye çağrılı davet edilen basın mensuplarına saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Hüner, ''CHP İzmir İl Gençlik Kongresi'nde bir gazetecinin görüntü almasının engellenmesi için elinden telefonunun alınması, bir başka gazetecinin de darbedilmesi hem cezai suçtur hem de basının özgür çalışma ortamını engellemek ve basın özgürlüğünü kısıtlamaktır. Olaya karışanların, faillerin bir an önce yakalanıp gerekli cezayı almasını talep ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurunKim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Yeni Malatyaspor, Cueva ile sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, Cueva ile sözleşme imzaladı
Fethiye'de bir tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Fethiye'de bir tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Denizli’de 4 mahallede su kesintisi olacak
Denizli’de 4 mahallede su kesintisi olacak
Başkan Taşdelen’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Başkan Taşdelen’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor

İzmir Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
05:06
Sabah
06:32
Öğle
13:17
İkindi
16:57
Akşam
19:52
Yatsı
21:13

İzmir Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Aliağa Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Şifa Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Canan Açık Eczanesi
Bayrakli
Özgül Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İzmir’den Silikon Vadisine
İzmir’den Silikon Vadisine
Konak’ın sokaklarına 7 ayda 3 bin 800 ton asfalt
Konak’ın sokaklarına 7 ayda 3 bin 800 ton asfalt
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.