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CHP Jeotermal Enerji Komisyonu üyeleri, Seferihisar'da saha incelemesi yaptı

22.01.2021 21:48 | Son Güncelleme:
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CHP Jeotermal Enerji Komisyonu üyeleri, Seferihisar'da saha incelemesi yaptı

İZMİR (AA) - CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu üyeleri, İzmir'in Seferihisar ilçesinde jeotermal sahalarında incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığındaki komisyon üyeleri, Orhanlı Mahallesi'ne geldi.

Ziyarette konuşan Öztunç, komisyon olarak 5 gündür Ege Bölgesi'nde temaslarda bulunduklarını söyledi. Amaçlarının jeotermal enerji santrallerini (JES) araştırmak olduğunu vurgulayan Öztunç, "Seferihisar Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri. Sakin şehir olarak ünlü. Bu güzel köyü bu şirket sahipleri niçin mahvetmek istiyor? Kefenin cebi yok. Para için buna değmez. Bu konuda mücadele etmek gerekiyor. Bu mücadeleyi siz yapacaksınız biz destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bilim adamlarının JES'lerin yenilenebilir enerji olduğuna dair açıklamaları olduğunu dile getiren Öztunç, "Ama biz bunu doğru yapmalıyız. Finlandiya'daki gibi, İsveç’teki gibi Almanya’daki gibi kapalı uygulama yapılmalı." diye konuştu.

Komisyonda CHP'nin İzmir Milletvekili Mahir Polat, Aydın milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Parti Meclisi Üyesi Gizem Özcan bulunuyor.

Komisyon üyeleri, açıklamaların ardından bölgeden ayrıldı.

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