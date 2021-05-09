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CHP Kadın Kolları, Anneler Günü dolayısıyla Zübeyde Hanım'ı andı

09.05.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Kadın Kolları, Anneler Günü dolayısıyla Zübeyde Hanım'ı andı

İZMİR (AA) - CHP Kadın Kolları üyeleri, Anneler Günü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki anıt mezarına çiçek bıraktı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadın kolları merkez yönetim kurulu üyeleri ile diğer illerden kadın kolları başkanları video konferans yöntemiyle etkinliğe katıldı.

Törende, İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, anıt mezara 81 ilin kadın kollarını temsilen 81 karanfil bıraktı.

Törende konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zübeyde Hanım'ın hayatına büyük bir yaşam mücadelesi sığdırdığını vurguladı.

Döneminde kadınların okula gitmesi yaygın olmamasına rağmen Zübeyde Hanım'ın okuma yazma öğrendiğini aktaran Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Yaşadığı koşullarda da kendini geliştiren, etrafındaki gelişmelere duyarlı olan Zübeyde Hanım, ülkemize ve dünyaya yön veren bir lideri yetiştirdi. Yıllarca cephelerde savaşan, özgür bir vatan mücadelesi veren oğlu Mustafa Kemal Atatürk'ten uzakta ve endişe içinde yaşadı ama başı hep dikti. Dört çocuğunu hastalıklarla kaybeden, eşini erken yaşta toprağa veren ve ülkenin savaş halinde olduğu koşullarda oğlunun yıllarca ateş çemberinin ortasında olduğunu bilen bir anne için elbette hayat kolay olmayacaktı. Ancak o, duygusallığını bir kenara bırakarak, bağımsızlık mücadelesine katkı sundu."

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