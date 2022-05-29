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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

29.05.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleriyle buluştu.

Kocaali köyünde çilek üretim tesisinde incelemelerde bulunan Nazlıaka, daha sonra Ereğli Kadın Gücü Kooperatifi'nde sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ile bir araya geldi.

Nazlıaka, gazetecilere, Ereğli'yi coşkulu ve sinerji içerisinde bulduklarını belirterek, bu birlik ve beraberliğin partilerini iktidara taşıyacağına inandığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11 Haziran'da Zonguldak'a geleceğini ve kendisine buradan edindiği izlenimleri aktaracağını anlatan Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Zonguldak bu dönemde popüler bir kent. Herkes Zonguldak'a geliyor, ne güzel. Bu kadar çok ziyaretçi kabul ediyor olması anlamlı, değerli. Çünkü bizler de görüyoruz ki Zonguldak'ta bir şeyler değişiyor. Aslında sürekli sahadayız, sürekli farklı il ve ilçelerdeyiz. 81 ile gitmiştik, şimdi ikinci turumuzu gerçekleştiriyoruz. Genel Başkanımıza Zonguldak'ın da seçime çok hazır olduğunu ifade edeceğim. Zaten CHP seçime çok hazır. Yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Biliyoruz ki getireceğiz o gelmekte olanı, bunu da bizler getireceğiz."

Kadınlarla bir süre sohbet eden Nazlıaka, daha sonra Alaplı ilçesindeki çay bahçesinde kadınlarla bir araya geldi.

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