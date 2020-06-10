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  4. CHP Kartal İlçe Başkanlığı’ndan Başkan Gökhan Yüksel’e ziyaret

CHP Kartal İlçe Başkanlığı’ndan Başkan Gökhan Yüksel’e ziyaret

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.06.2020 11:46 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ve İlçe Yönetim Kurulu, Gençlik Kolu ve Kadın Kolu Başkanları, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i, Kartal Belediyesi ana hizmet binasındaki makamında ziyaret etti.Ziyaret sırasında Başkan Gökhan Yüksel ile İlçe Başkanı Efendi Argunşah, ilçenin genel durumu hakkında fikir alış verişinde bulundu."Mesele, Kartallı komşularımıza hizmet etme anlayışıdır"Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal’a ve komşularımıza birlik beraberlik anlayışımızdan, gençliğimizden ve heyecanımızdan güç alarak hizmet etmeye devam ediyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ve İlçe Yönetim Kurulu, Gençlik Kolu ve Kadın Kolu Başkanları, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i, Kartal Belediyesi ana hizmet binasındaki makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Başkan Gökhan Yüksel ile İlçe Başkanı Efendi Argunşah, ilçenin genel durumu hakkında fikir alış verişinde bulundu.

"Mesele, Kartallı komşularımıza hizmet etme anlayışıdır"
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal’a ve komşularımıza birlik beraberlik anlayışımızdan, gençliğimizden ve heyecanımızdan güç alarak hizmet etmeye devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana çok kısa bir sürede yepyeni hizmetleri hayata geçirmeyi başardık. Kartal Kariyer Merkezi’ni kurduk. Komşu İletişim Merkezi’ni başlattık. Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’nı açtık. İSKİ ile koordinasyon içinde çalışarak ilçemizde yıllardır çözülemeyen altyapı sorununa çözüm getirdik, çalışmalarımız halen devam ediyor. Bizim için mesele anlayıştır, mesele Kartallı komşularımıza hizmet etme anlayışıdır. Aynı kararlılığı, herkese eşit yakınlıkta kalmaya devam ederek ve en önemlisi komşularımıza her daim kulak vererek, beklenti ve ihtiyaçlarını dinleyip önceliklerimizi bu doğrultuda oluşturarak, Kartal’ı, Kartallı vatandaşların yaşamaktan mutlu olduğu bir profile dönüştürerek sürdürmeye devam edeceğiz. Devraldığımız bayrağı en üst noktaya çıkarmaya gayret edeceğiz. Sizlerin ziyareti, güler yüzü bizi çok memnun etti. Bu nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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