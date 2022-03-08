CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı "usulsüzlük ve rüşvet" soruşturmasında gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde Belediyesinde "usulsüzlük ve rüşvet" iddialarına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı C.T. gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında C.T. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri C.T'yi Vize ilçesinde gözaltına aldı.

Aynı soruşturma kapsamında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ile T.Ö, rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı.



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