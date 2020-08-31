CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'dan fener alayındaki arbedeye ilişkin açıklama:

KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dün akşam düzenlenen fener alayı sırasında polislerle yaşanan arbedeye ilişkin, "Arbedenin içine düştüm. Birkaç tane tekme, üç dört tane yumruk sırtıma yedim. Oradan bir arkadaşımız 'milletvekilimizi bırakın' dedi. Bir tanesi çok değişik bir söylemle beni bıraktı." dedi.

CHP Kırşehir İl Başkanlığı önünde düzenlenen basın toplantısında konuşan İlhan, dün akşam pandemi kısıtlamalarının kaldırıldığı ve bütün kentlerde fener alayının coşku ile kutlandığı bilgisi üzerine il binası önüne geldiklerini söyledi.

Yaklaşık 100 metre yürüyerek Cacabey Meydanı'na çıkmak istediklerini belirten İlhan, şöyle devam etti:

"Burada 300 kişi toplandık, oraya sadece 10 kişi gidecekti. Bunu polis arkadaşlar da söyledi. Ben tek başıma değildim zaten. Direnç gösterdik, onlar da bize çok aşırı bir direnç gösterdi. Beni tek başıma oraya geçirdiler. 'Tek başıma bayram kutlayamam' dedim, geri döndüm ve o arbedenin içine düştüm. Birkaç tane tekme, üç dört tane yumruk sırtıma yedim. Oradan bir arkadaşımız 'milletvekilimizi bırakın' dedi. Bir tanesi çok değişik bir söylemle beni bıraktı. Ben bunu buradan söylemek istemiyorum. Yazık, günah. 30 Ağustos hepimizin bayramı, tüm halkın bayramı."