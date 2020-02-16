CHP kongresinde enişte ile kayınbirader berabere kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanlığında gidilen kongrede 3 adayın yarıştığı seçimde enişte ile kayınbirader berabere kaldı.

CHP Adıyaman İl Başkanlığının 37.olağan kongresi Karapınar Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirildi. CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Ali Murat Bilgiç ve Mehmet Sırrı Burak Binzet’in yarıştığı seçimde 192 delege oy kullandı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verilmiş olduğu kongreye, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belde belediye başkanları, bazı illerin il başkanları, delegeler ve çok sayıda partili katıldı. 192 Delegenin oy kullandığı seçimde 3 oy geçersiz sayıldı. Seçimlerde mevcut başkan Deniz Çakmak, 59 oy, Murat Bilgiç 65 ve kayınbiraderi olan Mehmet Sırrı Burak Binzet 65 oy aldı. Seçim sonrasında mevcut başkan Deniz Çakmak, Murat Bilgiç’e, sarılarak kendisini tebrik etti. Enişte ile kayınbiraderin beraber kaldığı seçimde delegeler, Mehmet Sırrı Burak Binzet için kullanılan bir oy pusulası üzerinde kalemle işaretlemeler olduğu için itirazda bulundu. Delegelerden alınan itiraz dilekçeleri ile oy pusulaları merkez ilçe seçim kuruluna götürülerek burada değerlendirilecek. Seçim kurulunda yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda beraber kalan Murat Bilgiç ile kayınbiraderi Mehmet Sırrı Burak Binzet arasında kura çekimi ve ya seçimin yeniden yapılacağı öğrenildi. Kararın önümüzdeki günlerde belirleneceği belirtildi.

