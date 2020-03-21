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CHP, koronavirüs bilgilendirme broşürleri hazırlattı

ANKARA HABERLERİ  | 21.03.2020 12:11 | Son Güncelleme

CHP, koronavirüs bilgilendirme broşürleri hazırlattı

ANKARA (AA)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) koronavirüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme afişleri ve el broşürleri hazırlayarak il ve ilçe başkanlıklarına gönderdi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin bilgilendirme için afiş ve el broşürleri hazırlattığı belirtildi.

Afiş ve el broşürlerinin CHP'nin tüm il ve ilçe başkanlıklarına gönderildiği vurgulanan açıklamada, afişlerin halkın görebileceği alanlara asılmasının, el broşürlerinin de halkın alabileceği yerlere konulmasının istendiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk Partisi el broşürleri koronavirüs

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