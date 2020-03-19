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CHP kurmayları Kadir Aydar için Ceyhan’da

ADANA HABERLERİ  | 19.03.2020 16:27 | Son Güncelleme

CHP’nin kurmayları,Yüksek Seçim Kurulunun hakkında inceleme başlattığı Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a destek verdi.CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Veli Ağbaba, Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer ve Burhanettin Bulut, Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir, Suzan Şahin, 26.

CHP’nin kurmayları,Yüksek Seçim Kurulunun hakkında inceleme başlattığı Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a destek verdi.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Veli Ağbaba, Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer ve Burhanettin Bulut, Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir, Suzan Şahin, 26. Dönem Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ziyaretleri sırasında basın mensupları ile bir araya gelip Başkan Aydar’ın yanlarında olduklarını bildirdiler.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Ceyhan Ceyhan olalı böyle hizmet görmedi. Kadir Başkan ile birlikte herkes 1 yıl içinde gördü ki Ceyhan’da istenirse hizmet yapılabiliyormuş. Şimdi Ceyhan’a hizmet eden, belediyenin kaynaklarını Ceyhan’ın hizmetine sunan anlayış cezalandırılmak isteniyor. Biz sonuna kadar Kadir Aydar’ın yanındayız. Umuyoruz ki hukuksuz bir karar alınmaz. Umuyoruz ki kazanan Ceyhan olur" dedi.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, dün ne söyledilerse bugün de aynı şeyi söylediklerini ifade ederek, "Kadir kardeşim, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar’ın da desteği ile Ceyhan’da çok önemli hizmetlere imza attı. Ceyhan’da çok kısa süre içinde 20 yıllık yol sorununu çözdü. Yapımı devam eden 5 kreşi, kent meydanı ve kültür merkezini, 19 parkı Ceyhan’a kazandırdı. 400 civarında öğrenciye burs verdi. Göreve geldiği günden bu yana 1 lira maaş almadı, şehit ve gazi ailelerine bağışladı. Bugün sayın başkan ilçe seçim kuruluna savunmasını verecek. Bu uygulama Ceyhan halkına yapılmış bir uygulamadır. Demokrasiye, hakka, hukuka yapılmış bir uygulamadır. Biz bu vesayet yaklaşımına asla teslim olmayacağız. Her zaman Kadir Aydar’ın yanında olacağız. Ona Ceyhan’da nice hizmet dolu yıllar diliyorum” şeklinde konuştu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da, "Ceyhan, Ceyhan’ı değiştirecek, dönüştürecek, modern bir kent haline getirecek başkanını bulmuştur. Kadir buradan gittiğinde Ceyhan kaybedecek ama ben inanıyorum ki YSK hukuka uygun bir karar verecek Kadir de görevine devam edecek. Biz de kardeşimizin yanında olacağız. Büyükşehir’in hizmetini, desteğini hep yanında görecek. Kısa sürede halkın desteğini almak, kısa sürede borçlara rağmen hizmet yapmak herkese nasip olmaz. Kısa sürede çok şey başaran Kadir kardeşimizin yanındayız. Sonuçta onun lehine bir karar çıkacağına inanıyorum.”

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