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  4. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, İlhan İrem için başsağlığı mesajı:

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, İlhan İrem için başsağlığı mesajı:

29.07.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem'in vefatından büyük üzüntü duydum"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı İlhan İrem'in ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Sosyal medya hesabından İrem için taziye mesajı paylaşan ​​​​​​​Kılıçdaroğlu, "Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Usta şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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