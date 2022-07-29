CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, İlhan İrem için başsağlığı mesajı:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı İlhan İrem'in ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Sosyal medya hesabından İrem için taziye mesajı paylaşan ​​​​​​​Kılıçdaroğlu, "Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Usta şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

