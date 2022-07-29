CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, İlhan İrem için başsağlığı mesajı:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı İlhan İrem'in ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
Sosyal medya hesabından İrem için taziye mesajı paylaşan Kılıçdaroğlu, "Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Usta şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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