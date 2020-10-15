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CHP Milletvekili İlhan, sağlık sendikalarının taleplerini TBMM’inde anlattı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 15.10.2020 10:46 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir milletvekili Metin İlhan, sağlık sendikalarının yansıttığı problemleri TBMM’inde anlattı.İlhan, Kırşehir sağlık sendikalarının taleplerini aktararak TBMM doktor olan milletvekillerine seslendi.Milletvekili İlhan, yaptığı açıklamasında; "Sahanın gerçeklerinden uzak şekilde alınan kararlar, en alt kademedeki yöneticiden üst düzey yöneticisine kadar sirayet eden yönetici eksikliği gece gündüz demeden forma terleten, alın teri döken, emek veren ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi kısacası sağlık ordusunun isimsiz kahramanlarını tüketti bitirdi"dedi.İlhan, Kırşehir sağlık derneklerinin sağlık emekçileri adına yaptığı tespitlerin hükümetçe görülmesi gerektiğinin ve ivedi olarak sağlık çalışanlarının kadro, döner sermaye ve de diğer özlük hakları ile ilgili çalışmaların başlatılması gerektiğini belirtti.

CHP Milletvekili İlhan, sağlık sendikalarının taleplerini TBMM’inde anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir milletvekili Metin İlhan, sağlık sendikalarının yansıttığı problemleri TBMM’inde anlattı.
İlhan, Kırşehir sağlık sendikalarının taleplerini aktararak TBMM doktor olan milletvekillerine seslendi.
Milletvekili İlhan, yaptığı açıklamasında; "Sahanın gerçeklerinden uzak şekilde alınan kararlar, en alt kademedeki yöneticiden üst düzey yöneticisine kadar sirayet eden yönetici eksikliği gece gündüz demeden forma terleten, alın teri döken, emek veren ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi kısacası sağlık ordusunun isimsiz kahramanlarını tüketti bitirdi"dedi.
İlhan, Kırşehir sağlık derneklerinin sağlık emekçileri adına yaptığı tespitlerin hükümetçe görülmesi gerektiğinin ve ivedi olarak sağlık çalışanlarının kadro, döner sermaye ve de diğer özlük hakları ile ilgili çalışmaların başlatılması gerektiğini belirtti.

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