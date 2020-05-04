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CHP Milletvekili İlhan, "Veteriner hekimlerin özlük haklarında iyileşmeye gidilmeli"

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 04.05.2020 12:39 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir milletvekili Metin İlhan, veteriner hekimlerin özlük haklarında iyileşmeye gidilmesi gerektiğini söyledi.Milletvekili Metin İlhan, sağlığın başka bir önemli kolunu oluşturan hayvan sağlığı, gıda kontrolü ve denetimi gibi çalışmaları gerçekleştiren sağlık alanının bir diğer sınıfında yer almakta olan veteriner hekimlerin sosyal, ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi konusunu gündeme taşıdı.İlhan, "İnsan sağlığı için titizlik ve hassasiyetle görevlerini icra eden sağlık hizmetlerinin sahadaki emekçileri arasında olan veteriner hekimler ile zoonoz gibi hayvandan insana geçen hastalıklarla amansız bir şekilde mücadele eden sağlık emekçilerinin özellikle de içinden geçtiğimiz günlerde ekonomik açıdan ve özlük hakları bağlamında, yeni yapılan düzenlemeler kapsamında yer almaları gerekir"dedi.Sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğunu ifade eden milletvekili İlhan, güvenlik görevlisi, temizlik, hasta karşılama, tekniker gibi bizzat sağlık hizmetlerinin içinde aktif olarak çalışan diğer sağlık emekçilerinin sanki farklı kurumlarda çalışıyorlarmış ve sağlıkta şiddetten uzaklarmış gibi kendileriyle ilgili bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Milletvekili İlhan, "Veteriner hekimlerin özlük haklarında iyileşmeye gidilmeli"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir milletvekili Metin İlhan, veteriner hekimlerin özlük haklarında iyileşmeye gidilmesi gerektiğini söyledi.
Milletvekili Metin İlhan, sağlığın başka bir önemli kolunu oluşturan hayvan sağlığı, gıda kontrolü ve denetimi gibi çalışmaları gerçekleştiren sağlık alanının bir diğer sınıfında yer almakta olan veteriner hekimlerin sosyal, ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi konusunu gündeme taşıdı.
İlhan, "İnsan sağlığı için titizlik ve hassasiyetle görevlerini icra eden sağlık hizmetlerinin sahadaki emekçileri arasında olan veteriner hekimler ile zoonoz gibi hayvandan insana geçen hastalıklarla amansız bir şekilde mücadele eden sağlık emekçilerinin özellikle de içinden geçtiğimiz günlerde ekonomik açıdan ve özlük hakları bağlamında, yeni yapılan düzenlemeler kapsamında yer almaları gerekir"dedi.
Sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğunu ifade eden milletvekili İlhan, güvenlik görevlisi, temizlik, hasta karşılama, tekniker gibi bizzat sağlık hizmetlerinin içinde aktif olarak çalışan diğer sağlık emekçilerinin sanki farklı kurumlarda çalışıyorlarmış ve sağlıkta şiddetten uzaklarmış gibi kendileriyle ilgili bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirtti.

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