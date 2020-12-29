CHP milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasına "davadan vazgeçmesini teklif ettiği" iddiası

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarına ilişkin, "Cenazenin ertesi günü baba Sıddık Gültekin ile yapılan tek bir aramam var. Bu görüşme kaydı da bir buçuk dakika. Orada da başsağlığı diledim. Başka da aramam yoktur." dedi.

Girgin, AA muhabirine, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i cenazenin ertesi günü aradığını ve sadece baş sağlığı dilediğini söyledi.

İddiaları reddeden Girgin, "16 Temmuz'dan bu tarihe kadar olan HTS kayıtlarını çıkarıyoruz. Bütün aramaları paylaşacağız. Cenazenin ertesi günü baba Sıddık Gültekin ile yapılan tek bir aramam var. Bu görüşme kaydı da bir buçuk dakika. Orada da başsağlığı diledim. Başka da aramam yoktur." ifadelerini kullandı.

Sanığın ailesinden hiç bir kimseyle görüşmediğini belirten Girgin, "Bu konuyla ilgili danışmanlarımla yaptığım yazışmalar da hala elimde. Hangi saat aramışım? Ne demişim? Bana ne denmiş? Gerçek mutlaka ortaya çıkacaktır." diye konuştu.