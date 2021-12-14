YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. CHP milletvekillerinden Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı davasına ilişkin açıklama

CHP milletvekillerinden Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı davasına ilişkin açıklama

14.12.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP milletvekillerinden Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı davasına ilişkin açıklama

CHP milletvekilleri Levent Gök ile Sezgin Tanrıkulu Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin davayla ilgili açıklama yaptı.

Konya Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 4 ay önce ülkeyi derinden sarsan ve herkesi büyük üzüntüye boğan bir olayın ilk duruşması için geldiklerini söyledi.

CHP adına davayı takip ettiklerini ifade eden Gök, "Davadan tüm beklentimiz, kamu vicdanının tatmin olmasıdır. Bu açıdan akıllarda hiçbir soru kalmasın. Davanın adil bir şekilde, tarafsız bir şekilde sonuçlandırılmasını ve bir an önce sanıkların da mahkum olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yaşanan olaydan ders çıkarılması gerektiğini belirtti.

Dedeoğulları ailesinin yakınlarından Harun Rıfatoğlu, yargılama sonunda adaletin yerini bulacağına inandığını kaydetti.

Aile yakını Erol Şan da yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını dile getirdi.

- Olay

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Cinayet zanlısı Mehmet Altun 4 Ağustos'ta yakalanmıştı.

Olaydan sonra gözaltına alınan Altun ile azmettirici oldukları iddia edilen diğer 10 sanık hakkında hazırlanan iddianame Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROlayın perde arkasını anlattı!Olayın perde arkasını anlattı!
PARTNERDördüncü kez barıştılar!Dördüncü kez barıştılar!
Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma TörenleriMevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Konya Namaz Vakitleri 14 Aralık Salı

İmsak
06:23
Sabah
07:51
Öğle
12:50
İkindi
15:18
Akşam
17:39
Yatsı
19:01

Konya Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Salı

Hakan Eczanesi
Karatay
Aydan Eczanesi
Selcuklu
Demirci Eczanesi
Selcuklu
Nar Eczanesi
Selcuklu
Parlakkaya Eczanesi
Selcuklu
Tuğçe Ekici Eczanesi
Selcuklu
Vitamin Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.