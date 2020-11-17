YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. CHP Nevşehir Milletvekili Sarıaslan, Kovid-19 şüphesiyle kendini izole etti

CHP Nevşehir Milletvekili Sarıaslan, Kovid-19 şüphesiyle kendini izole etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 17.11.2020 16:38 | Son Güncelleme

CHP Nevşehir Milletvekili Sarıaslan, Kovid-19 şüphesiyle kendini izole etti

NEVŞEHİR (AA) - CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulguları nedeniyle kendini izole ettiğini bildirdi.

Sarıaslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çeşitli sağlık şikayetleri nedeniyle Ankara Şehir Hastanesine başvurduğunu kaydetti.

Burada yapılan Kovid-19 test sonucunun negatif çıktığını belirten Sarıaslan, "Buna rağmen tomografi sonucunda Kovid-19 bulgularına rastlandı. Hekimlerimizin tavsiyesi üzerine tedavi sürecini evde geçiriyorum. Bir süreliğine Nevşehir'den ve halkımızdan uzak kalacağım." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel: Beni ilgilendiren bir konu değil Çağla Şıkel: Beni ilgilendiren bir konu değil
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı

Nevşehir Namaz Vakitleri 17 Kasım Salı

İmsak
05:53
Sabah
07:18
Öğle
12:31
İkindi
15:10
Akşam
17:34
Yatsı
18:54

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Meydan Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Huzur Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.