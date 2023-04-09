CHP'nin ortak listesinde ünlü isimler yok! İşte liste dışı kalan ünlüler

DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye kontenjan verilen CHP listesinde dikkat çeken isimler var. CHP'nin ortak listesinde liste dışı kalan isimler ve listede yer alan isimler sosyal medyanın gündeminde.

CHP listeleri gündemdeyken liste dışı kalan ünlü isimler de gündem oldu.

Sanatçı Candan Erçetin CHP'den milletvekili aday adayı olmuştu ancak listelerde yer almadı. Yine aynı şekilde Sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal, CHP'den milletvekili aday adayı olmuştu ancak o da listede yoktu.

Türkücü Onur Akın ve oyuncu Filiz Taçbaş da listelerde yer almayan ünlü isimler arasında bulunuyor.

Onur Akın kendisi adına yapılan "Vekil listesine alınsın" paylaşımlarını da sosyal medyasında paylaştı.

