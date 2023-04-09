Son dakika | CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı: İstanbul'dan aday oluyor! İşte il il çok konuşulacak o isimler

Son dakikalara kadar hareketliliğin süreceği ortak liste çalışmalarında birçok isim kesinlik kazandı. CHP'nin ortak listesinde özellikle İstanbul'da dikkat çeken isimler yer alıyor. Eski milletvekillerinin bir kısmının liste dışı kaldığı görülürken aday adaylıkları netleşen isimler kulislere sızdı.

CHP'DEN ADAY OLUYORLAR! SÜRPRİZ İSİMLER...

Listelerin teslim edilmesine yalnızca saatler kala Millet İttifakı'nda İYİ Parti hariç diğer 4 partinin CHP çatısı altında gireceği adayları ortaya çıktı. Cumhuriyet'te yer alan listede sürpriz isimlerin olduğu görüldü. İşte illere göre adaylıkları paylaşılan o liste...

İSTANBUL 1. BÖLGE

Oğuz Kaan Salıcı Gamze Akkuş İlgezdi Fethi Açıkel Gökhan Günaydın Birol Aydın (Saadet Partisi) Ahmet Ersagun Yücel Elif Esen (DEVA) Hasan Karal (DEVA) Cemal Enginyurt (DP) Selim Temurcu (Gelecek Partisi) Ali Gökçek Suat Özçağdaş Doğan Çakmak Özcan Baripoğlu Sevgi Kılıç Olgun Çelik



MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Demokrat Parti'ye katılmıştı.

İSTANBUL 2’İNCİ BÖLGE

Namık Tan Yunus Emre Gökhan Zeybek Enis Berberoğlu Mustafa Kaya (Saadet Partisi) Yüksel Mansur Kılınç İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi) Evrim Rızvanoğlu (DEVA) Berna Sukas Fuat Yıldırım Onur Aydın Işık Öğütçü Soner Özimer Mehmet Ali Yüksel Şaban Karaaslan Elmas Aruz



Gezi Parkı olayları sırasında 'Camide bira içtiler' iddialarını yalanlamasıyla çok konuşulan, dönemin Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nin müezzini Fuat Yıldırım.

İSTANBUL 3. BÖLGE

Engin Altay Erdoğan Toprak Türkan Elçi İlhan Kesici Zeynel Emre Medeni Yılmaz (DEVA) Bülent Kaya (Saadet Partisi) Doğan Demir (Gelecek Partisi) Özgür Karabat Mustafa Yeneroğlu (DEVA) Turan Taşkın Özer Doruk Bulut Oğuz Kemal Yakar Turgay Özcan Utku Caner Çaykara Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)



CHP'ye katılan Türkan Elçi'nin rozetini Kılıçdaroğlu takmıştı.

ADANA

Orhan Sümer Müzeyyen Şevkin Burhannetin Bulut Sadullah Kısacık (DEVA) Ayhan Barut Berke Duvan Hüseyin Keser Erkan Karakaya Orhan Toplum Kübra Özbiçer Ahmet Korkmaz Sercan Polat Murat Öztanrıöver Ebru Yılmaz Elife Müftüoğlu



Müzeyyen Şevkin

İZMİR 1. BÖLGE

Yüksel Taşkın Ahmet Tuncay Özkan Sevda Erdan Kılıç Murat Bakan Ednan Arslan Seda Kaya (DEVA) Haydar Altıntaş (DP) Devrim Barış Çelik Sefer İpekli Güldem Atabay Şahbal Aras Fulya Akçay Mehmet Şahin Fırat Birgül Değirmenci

İZMİR 2. BÖLGE

Gökçe Gökçen Rıfat Nalbantoğlu Rahmi Aşkın Türeli Mahir Polat Salih Uzun (DP) Deniz Yücel Deniz Bilici (Gelecek Partisi) Hüseyin Sezer Esin Doğan Metin Altan İnanç Emine Helin İnan Kınay Ayten Gülsever Nurşen Balcı Burak Kotan

MERSİN

Ali Mahir Başarır Gülcan Kış Mehmet Emin Ekmen (DEVA) Talat Dinçer Hasan Ufuk Çakır Emre Yılmaz Nürsen Yücesoy Temizkan Leyla Serin Kırık Ahmet Yorgun Mehmet Gültekin Uğur Şerife Arıcı Güven Kocabıyık Neslihan Çelebi

ORDU

1- Seyit Torun

2- Mustafa Adıgüzel

3- Ahmet Tokluoğlu

4- Cengiz Okur

5- Nilgün Yılmaz

ŞANLIURFA

1.Mahmut Tanal

2.Müslüm Cengizhan Akalın

3.Ahmet Tüysüz (DEVA)

4.Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)

5.İbrahim Direk

6.Süleyman Gök

7.Ali Fethi Gürler

8.Abdullah Direk

9.Müslüm Şikak

10.Adnan Tüysüz

11.Abdulkadir Çetin

MALATYA