HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı: İstanbul'dan aday oluyor! İşte il il çok konuşulacak o isimler

Son dakika | CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı: İstanbul'dan aday oluyor! İşte il il çok konuşulacak o isimler

09.04.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Millet İttifakı'ndan 5 partinin bir arada sürdürdüğü yoğun çalışmalar sonucu CHP listelerinden gösterilecek milletvekili aday adayları belli oldu. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye kontenjan verilen listede yer alan bazı isimler dikkat çekti. Sürprizlerin de yer aldığı listede İstanbul'dan aday olacaklar arasında gündeme damgasını vuracak bir isim de bulunuyor. İşte kesinleştiği belirtilen isimlerle kulislere sızan o liste...

Son dakika | CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı: İstanbul'dan aday oluyor! İşte il il çok konuşulacak o isimler

Son dakikalara kadar hareketliliğin süreceği ortak liste çalışmalarında birçok isim kesinlik kazandı. CHP'nin ortak listesinde özellikle İstanbul'da dikkat çeken isimler yer alıyor. Eski milletvekillerinin bir kısmının liste dışı kaldığı görülürken aday adaylıkları netleşen isimler kulislere sızdı.

thumbs_b_c_46e4ae49fee3ab001ed449baccd246b1

CHP'DEN ADAY OLUYORLAR! SÜRPRİZ İSİMLER...

Listelerin teslim edilmesine yalnızca saatler kala Millet İttifakı'nda İYİ Parti hariç diğer 4 partinin CHP çatısı altında gireceği adayları ortaya çıktı. Cumhuriyet'te yer alan listede sürpriz isimlerin olduğu görüldü. İşte illere göre adaylıkları paylaşılan o liste...

İSTANBUL 1. BÖLGE

  1. Oğuz Kaan Salıcı
  2. Gamze Akkuş İlgezdi
  3. Fethi Açıkel
  4. Gökhan Günaydın
  5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
  6. Ahmet Ersagun Yücel
  7. Elif Esen (DEVA)
  8. Hasan Karal (DEVA)
  9. Cemal Enginyurt (DP)
  10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
  11. Ali Gökçek
  12. Suat Özçağdaş
  13. Doğan Çakmak
  14. Özcan Baripoğlu
  15. Sevgi Kılıç
  16. Olgun Çelik

thumbs_b_c_b5e69f5a07d218e56142d5f1b8879a44
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Demokrat Parti'ye katılmıştı.

İSTANBUL 2’İNCİ BÖLGE

  1. Namık Tan
  2. Yunus Emre
  3. Gökhan Zeybek
  4. Enis Berberoğlu
  5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
  6. Yüksel Mansur Kılınç
  7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
  8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
  9. Berna Sukas
  10. Fuat Yıldırım
  11. Onur Aydın
  12. Işık Öğütçü
  13. Soner Özimer
  14. Mehmet Ali Yüksel
  15. Şaban Karaaslan
  16. Elmas Aruz

3
Gezi Parkı olayları sırasında 'Camide bira içtiler' iddialarını yalanlamasıyla çok konuşulan, dönemin Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nin müezzini Fuat Yıldırım.

İSTANBUL 3. BÖLGE

  1. Engin Altay
  2. Erdoğan Toprak
  3. Türkan Elçi
  4. İlhan Kesici
  5. Zeynel Emre
  6. Medeni Yılmaz (DEVA)
  7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
  8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
  9. Özgür Karabat
  10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
  11. Turan Taşkın Özer
  12. Doruk Bulut
  13. Oğuz Kemal Yakar
  14. Turgay Özcan
  15. Utku Caner Çaykara
  16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)

turkan-elci-chp-ye-katildi-rozetini-kilicdaroglu-takti-1139315-5
CHP'ye katılan Türkan Elçi'nin rozetini Kılıçdaroğlu takmıştı.

ADANA

  1. Orhan Sümer
  2. Müzeyyen Şevkin
  3. Burhannetin Bulut
  4. Sadullah Kısacık (DEVA)
  5. Ayhan Barut
  6. Berke Duvan
  7. Hüseyin Keser
  8. Erkan Karakaya
  9. Orhan Toplum
  10. Kübra Özbiçer
  11. Ahmet Korkmaz
  12. Sercan Polat
  13. Murat Öztanrıöver
  14. Ebru Yılmaz
  15. Elife Müftüoğlu

2322
Müzeyyen Şevkin

İZMİR 1. BÖLGE

  1. Yüksel Taşkın
  2. Ahmet Tuncay Özkan
  3. Sevda Erdan Kılıç
  4. Murat Bakan
  5. Ednan Arslan
  6. Seda Kaya (DEVA)
  7. Haydar Altıntaş (DP)
  8. Devrim Barış Çelik
  9. Sefer İpekli
  10. Güldem Atabay
  11. Şahbal Aras
  12. Fulya Akçay
  13. Mehmet Şahin Fırat
  14. Birgül Değirmenci

İZMİR 2. BÖLGE

  1. Gökçe Gökçen
  2. Rıfat Nalbantoğlu
  3. Rahmi Aşkın Türeli
  4. Mahir Polat
  5. Salih Uzun (DP)
  6. Deniz Yücel
  7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
  8. Hüseyin Sezer
  9. Esin Doğan Metin
  10. Altan İnanç
  11. Emine Helin İnan Kınay
  12. Ayten Gülsever
  13. Nurşen Balcı
  14. Burak Kotan

MERSİN

  1. Ali Mahir Başarır
  2. Gülcan Kış
  3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)
  4. Talat Dinçer
  5. Hasan Ufuk Çakır
  6. Emre Yılmaz
  7. Nürsen Yücesoy Temizkan
  8. Leyla Serin Kırık
  9. Ahmet Yorgun
  10. Mehmet Gültekin Uğur
  11. Şerife Arıcı
  12. Güven Kocabıyık
  13. Neslihan Çelebi

ORDU

1- Seyit Torun
2- Mustafa Adıgüzel
3- Ahmet Tokluoğlu
4- Cengiz Okur
5- Nilgün Yılmaz

ŞANLIURFA

1.Mahmut Tanal
2.Müslüm Cengizhan Akalın
3.Ahmet Tüysüz (DEVA)
4.Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)
5.İbrahim Direk
6.Süleyman Gök
7.Ali Fethi Gürler
8.Abdullah Direk
9.Müslüm Şikak
10.Adnan Tüysüz
11.Abdulkadir Çetin

MALATYA

  1. Veli Ağbaba
  2. Enver Kiraz
  3. Battal Kanbay
CHP listesindeki sürpriz isim kulislere sızdı! CHP listesindeki sürpriz isim kulislere sızdı!
Milletvekili aday listeleri için son saatler Milletvekili aday listeleri için son saatler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP listesindeki sürpriz isim kulislere sızdı!CHP listesindeki sürpriz isim kulislere sızdı!
Depremzedelere kira şoku, yüzde 200 arttı! Acılı ailenin sözleri yürek burktu: Hayatımda ilk kez taksiye...Depremzedelere kira şoku, yüzde 200 arttı! Acılı ailenin sözleri yürek burktu: Hayatımda ilk kez taksiye...
Kar ve sağanak faciaya neden oldu! Uzman çavuş ve ailesinden acı haberKar ve sağanak faciaya neden oldu! Uzman çavuş ve ailesinden acı haber
Anahtar Kelimeler:
seçim CHP

En Çok Okunan Haberler

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!

Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!

AK Parti birinci parti çıktı, TİP'in oy oranında ilk yaşandı!

AK Parti birinci parti çıktı, TİP'in oy oranında ilk yaşandı!

İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken açıklama! "Aday olmuyorum" diyerek açıkladı: Baraj altına düşen oylarımızı...

İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken açıklama! "Aday olmuyorum" diyerek açıkladı: Baraj altına düşen oylarımızı...

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek dönemi ile ilgili açıklama!

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek dönemi ile ilgili açıklama!

Destici: 'Muhalefetin eline koz verildi'

Destici: 'Muhalefetin eline koz verildi'

İlginizi Çekebilir

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.