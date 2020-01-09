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  4. CHP Nizip İlçe Başkan Adayı Mehmet Alagöz iddialı konuştu

CHP Nizip İlçe Başkan Adayı Mehmet Alagöz iddialı konuştu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Nizip İlçe Başkan Adayı Ziraat Mühendisi Mehmet Alagöz, “Nasıl ki bir 10 yılda ülke demir ağlarla örüldüyse, nasıl 10 yılda Anadolu’nun her köşesi birer fabrika ile donatıldıysa bugünde aynı heyecanla daha ileri teknolojiyi yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.Cumhuriyet Halk Partisi Nizip ilçe başkan adayı Ziraat Mühendisi Mehmet Alagöz, çalışmaları ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Nizip İlçe Başkan Adayı Mehmet Alagöz iddialı konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi Nizip İlçe Başkan Adayı Ziraat Mühendisi Mehmet Alagöz, “Nasıl ki bir 10 yılda ülke demir ağlarla örüldüyse, nasıl 10 yılda Anadolu’nun her köşesi birer fabrika ile donatıldıysa bugünde aynı heyecanla daha ileri teknolojiyi yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Nizip ilçe başkan adayı Ziraat Mühendisi Mehmet Alagöz, çalışmaları ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Alagöz, Nizip’te Cumhuriyet Halk Partisi’ni en iyi şekilde temsil edeceğini, Nizip’i tarımda ve tarımsal sanayide tekrar şaha kaldırabileceklerini söyledi. Alagöz yaptığı açıklamada, “Nasıl ki bir 10 yılda ülke demir ağlarla örüldüyse, nasıl 10 yılda Anadolu’nun her köşesi birer fabrika ile donatıldıysa bugünde aynı heyecanla daha ileri teknolojiyi yakalayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Alagöz, Nizip ve köylerinin önemli ölçüde fıstık ve zeytin üretim merkezi olduğunu, en iyi fıstık ve zeytinin Fırat havzası olan Nizip’te yetiştiğinin altını çizerek ilk kooperatifçiliğin ve kümelenmenin de başlangıcı olan bir ilçe konumunda olduğunu vurguladı. Alagöz, Nizip Ülfet Fabrikasının Türkiye’de tarımsal sanayiye yönelik işletmeler içerisinde ilk sıralarda yer aldığını ve 65 yıl önce Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Çukobirlik, Fıstık Birlik ve 1500 Müstahsilin ortaklığı ile kurulduğunu 2 milyon kilogram depolama kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük zeytin yağı işletmesi olduğunu vurguladı. Alagöz, bu öncü kuruluşla yüzlerce sabun, kozmetik ve diğer özel sektörlerinde gelişmesinin yolunun açıldığını söyledi.
Cumhuriyetin ilk yıllarında milli kalkınma seferberliği içerisinde gelişen bu durumların gelecek dönemde başkan seçilmeleri halinde Nizip’te tekrar canlandırabileceklerini belirten Alagöz, Nizip’in bir fıstık ve zeytin üretim üssü haline gelmesi yönünde çok yönlü olarak çalışabileceklerini belirtti. Alagöz, üretim kapasitesinden doğan diğer sektörlerin de Nizip ekonomisini geliştireceği yönünde farklı çalışma modelleri uygulayacaklarını ifade etti.
“Kozmetik sanayi sektörünü Nizip’te oluşturabiliriz”
Katma değeri yüksek olan tıbbi ve aromatik bitkilerin en iyi yetiştiği alanların Nizip’te bulunduğunu vurgulayan Alagöz, “İnşallah 11 Ocak’ta yapılacak olan ilçe kongremizde seçildikten hemen sonra, bunun gibi birçok projemizin hayata geçmesi için ilgili ve yetkililerle iletişime geçerek bu sektörü eninde sonunda Nizip’e kazandıracağız. Hem partimiz için hem de Nizip için bu tür projeleri üretecek kadrolara sahibiz” şeklinde konuştu.
Parti çalışmaları konusunda da özeleştiride de bulunan Alagöz, uzun süreden beri halkın sorunları için çözümün parçası olamadıklarını ve tabanı kucaklayamadıklarının da altını çizdi. CHP olarak sürekli milletvekili ve belediye başkanı çıkaran bir ilçe olarak anıldıklarını son yıllarda bu özelliği kaybettiklerini vurguladı. Alagöz, CHP’yi Nizip’te eski gücüne kavuşturacaklarını ve bu nedenle CHP Nizip ilçe başkanlığına aday olduğunu söyledi.

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