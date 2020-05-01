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CHP Ortaca, kendi imkanları ile ürettiği maskeleri vatandaşa ulaştırıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 01.05.2020 13:21 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığı kendi ürettiği maskeleri vatandaşlara dağıtıyor.Koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle Ortaca’daki CHP’li kadınların ürettiği maskeler, 28-29-30 Nisan’da saat 13:00-17:00 arasında CHP Ortaca parti binasında vatandaşlara dağıtıldı.

CHP Ortaca, kendi imkanları ile ürettiği maskeleri vatandaşa ulaştırıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığı kendi ürettiği maskeleri vatandaşlara dağıtıyor.
Koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle Ortaca’daki CHP’li kadınların ürettiği maskeler, 28-29-30 Nisan’da saat 13:00-17:00 arasında CHP Ortaca parti binasında vatandaşlara dağıtıldı. Parti binasında dağıtılan maskelerin yanı sıra CHP İlçe Başkanı Evren Tezcan, beraberindeki heyetle birlikte mahalle mahalle gezerek vatandaşlara maske ulaştırdı.
CHP İlçe Başkanı Evren Tezcan, yaptığı açıklamada, ülkenin ve dünyanın çok hassas bir süreçten geçtiğini ve evlerinden çıkan vatandaşlara maske takmasını önererek; “Bu zor günleri toplumsal dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hep birlikte atlatacağız. Maske üretimine katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. CHP Ortaca İlçe Başkanlığı olarak bu zor günlerde de halkımıza en iyi şekilde hizmet ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bizim çok değerli, çünkü biz büyük bir aileyiz” ifadelerini kullandı.

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