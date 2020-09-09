YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. CHP Sinop’ta 97. yılını kutladı

CHP Sinop’ta 97. yılını kutladı

SİNOP HABERLERİ  | 09.09.2020 13:41 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 97.kuruluş yıl dönümü, Sinop’ta da törenlerle kutlandı.CHP İl Bakanlığı tarafından İskele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene; CHP gurup Başkanvekili Engin Altay, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Başkanı Av.

CHP Sinop’ta 97. yılını kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 97.kuruluş yıl dönümü, Sinop’ta da törenlerle kutlandı.
CHP İl Bakanlığı tarafından İskele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene; CHP gurup Başkanvekili Engin Altay, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel, CHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Tolga Kara ile il ve ilçe örgütleri katıldı. Tören saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı okunması ardından CHP Sinop İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel’in çelenk sunumu ile devam etti. Başkan Yüksel yaptığı açıklamada, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin emperyalizm karşısındaki kararlığını, Kuvayı Milliye’nin işgal orduları karşısındaki azmini, 97’nci kuruluş yıldönümümüzde de yüreğimizde taşıyoruz. Yegâne amacımız, sizin ve silah arkadaşlarınızın kurduğu güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye’yi inşa etmektir” dedi.

CHP Sinop’ta 97. yılını kutladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben''Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben'
Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Başkan Atabay, suç duyurusunda bulundu
Başkan Atabay, suç duyurusunda bulundu
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı

Sinop Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
04:37
Sabah
06:06
Öğle
12:42
İkindi
16:16
Akşam
19:07
Yatsı
20:31

Sinop Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Buket Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Boyabat
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Gizem Eczanesi
Turkeli
Yumuk Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Türkeli MYO’nun iki bölümünün de kontenjanı doldu
Türkeli MYO’nun iki bölümünün de kontenjanı doldu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.