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CHP ve HDP 1 Mayıs’ı Yalova’da kol kola kutladı

01.05.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’da düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamasında HDP’nin seçime katıldığı çatı parti olan Yeşil Sol Partisi ve CHP bayrakları yan yana sallandı.

CHP ve HDP 1 Mayıs’ı Yalova’da kol kola kutladı

Bazı katılımcıların iki parti bayrağını birlikte tutarken kutlamaya CHP’nin milletvekili adayları da katılarak destek verdi.

Yalova’da 1 Mayıs İşçi Bayramı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programla kutlandı. Kutlama programı açılışında İstiklal Marşı okunmazken etkinliğe katılan grup devrimciler adına saygı duruşunda bulundu. Bazı sendikalar ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı kutlama programında HDP’nin çatı partisi olan Yeşil Sol Parti ve CHP bayrakları birlikte sallandı. Hiçbir Türk bayrağının bulunmadığı meydandaki etkinliğe katılan arasında CHP’li ve HDP’li yöneticiler de yer aldı.

BAYRAKLAR YAN YANA SALLANDI

Kutlamada CHP ve Yeşil Sol Parti flama ve bayrakları yan yana sallanırken, “Birleşe birleşe kazanacağız” gibi sloganlar atıldı. FETÖ yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı CHP Yalova 1. sıra milletvekili adayı Tahsin Becan da kutlamalara katılan isimler arasında yer aldı.

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Yalova Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:18
Sabah
05:56
Öğle
13:05
İkindi
16:55
Akşam
20:05
Yatsı
21:36

Yalova Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Pazartesi

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