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CHP Yunusemre’de yeni başkan Yalçın Arcak

MANİSA HABERLERİ  | 26.01.2020 20:15 | Son Güncelleme

CHP Yunusemre 3.

CHP Yunusemre’de yeni başkan Yalçın Arcak

CHP Yunusemre 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Yapılan kongrede CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in desteklediği aday seçimi kaybederken, seçimin galibi İl Başkanı Semih Balaban’ın desteklediği Yalçın Arcak kazandı.
Mevcut başkan Bülent Mersinli’nin yarışmadığı kongrede CHP İl Başkanı Semih Balaban’ın desteklediği turuncu listeli Avukat Yalçın Arcak ile CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in desteklediği mavi listeli Manisa Eczacılar Odası Başkanı Devrim Bali yarıştı. Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı’nda yapılan genel kurula CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İl Başkanı Semih Balaban, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ve partililer katıldı.
Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. Oy verme işleminin ardından Yalçın Arcak 233 oyla CHP Yunusemre’nin yeni başkanı seçilirken, Devrim Bali ise 102 oyda kaldı. 5 oy ise geçersiz sayıldı.
Manisa merkezdeki iki ilçede de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in desteklediği adayların seçimi kaybetmesi dikkat çekti.

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