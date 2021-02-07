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CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanık yeniden yargılanacak

07.02.2021 15:54 | Son Güncelleme:
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CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanık yeniden yargılanacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri'den kiraladıkları minibüsü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürmeyi planladıkları iddiasıyla yargılanan ve çeşitli cezalara çarptırılan 27 sanıktan 6'sı istinafın bozma ilamının ardından yerel mahkemede yeniden yargılanacak.

Sanık ve müşteki avukatlarının itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesinde görülen davada, 21 sanığın kararını hukuka uygun bulan mahkeme, yargılama sürecinde avukatları bulunmayan 6 sanığın dosyasının ayrılıp yeniden yargılanmak üzere yerel mahkemeye göndermesine hükmetti.

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen Oğuzhan Korkmaz 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de organizasyon güzergahında yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Kayseri ve Kocaeli'de 26 zanlı daha gözaltına alınmış, şüpheli Mustafa Kılıçlı yakalanamamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın "sözde emiri" olduğu belirtilen Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", diğer sanıklar hakkında ise "terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

7 Şubat 2019'da karara bağlanan davada, Korkmaz'a 14 yıl 7 ay 15 gün, diğer sanıklara da 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verilmiş, firari sanık Mustafa Kılıçlı'nın dosyası ise ayrılmıştı.

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