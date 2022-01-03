CHP'den Bolu Belediye Başkanı Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya uyarı cezası

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya "uyarı" cezası verdi.

Alınan bilgiye göre, CHP YDK Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan başkanlığında toplandı.

Gündemdeki maddeleri görüşen YDK, disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a kendisinden yardım isteyen başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya da bir vatandaşa telefonda küfür ettiği gerekçesiyle "uyarı" cezası verilmesini kararlaştırdı.



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