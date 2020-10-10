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CHP’den kentsel dönüşüm açıklaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 10.10.2020 21:03 | Son Güncelleme

CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, Adıyaman’da yapılması planlanan kentsel dönüşümde çarkların dönmediğini savundu.Başkan Hüseyin buluş, Adıyaman merkezde kentsel dönüşüm ve millet bahçesi projesi kapsamında yıkımına başlanılması beklenilen mahallerde depreme dayanıksız evlerde halen vatandaşın yaşamlarını sürdürdüğünü ve bulunun olası faciaya neden olabileceğini dile getirdi.Buluş açıklamasında, “18 Ocak 2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Haspolatlı ve Daire Başkanı Zeynep Afşeören’in Mara ve Musalla Mahallerinde inceleme yaptıkları o günden bugüne halen o yerleşim yerlerinde insanların yaşamlarını sürdürüyor.

CHP’den kentsel dönüşüm açıklaması

CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, Adıyaman’da yapılması planlanan kentsel dönüşümde çarkların dönmediğini savundu.
Başkan Hüseyin buluş, Adıyaman merkezde kentsel dönüşüm ve millet bahçesi projesi kapsamında yıkımına başlanılması beklenilen mahallerde depreme dayanıksız evlerde halen vatandaşın yaşamlarını sürdürdüğünü ve bulunun olası faciaya neden olabileceğini dile getirdi.
Buluş açıklamasında, “18 Ocak 2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Haspolatlı ve Daire Başkanı Zeynep Afşeören’in Mara ve Musalla Mahallerinde inceleme yaptıkları o günden bugüne halen o yerleşim yerlerinde insanların yaşamlarını sürdürüyor. İnsanların depreme dayanıksız olan bu evlerde yaşamanın sürdürmelerinin tam anlamıyla bir faciayı beraberinde getirebilir.
Mara ve Musalla Mahallelerini kapsayan 41 dönümlük alandaki çalışmaların 5 yıldan bu yana bir türlü tamamlanmadığını, olası bir depremde bu evlerin yıkılabilir. Kentsel dönüşüm ve millet bahçesi projeleri kapsamında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 41 hektarlık alanın tamamı için çalışma başlattıklarını yakın bir tarihte basının önünde açıklamıştı. Geçen günlerde de Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı için ihalenin 12 Ekim 2020 tarihinde yapılacağını kamuoyuna açıklamıştı. Ancak 5 yıldan bu yana kentsel dönüşüm projesi konusunda somut adımlar atılmadığı gibi projenin konuşulduğu günden bu yana halen depreme dayanıksız bu evlerde insanlar yaşamlarını sürdürüyorlar. Projenin konuşulduğu ilk günlerde bu evlerden numuneler alınarak, bu bölgenin afet bölgesi olduğu ilan edilmişti. Buna rağmen 5 yıldan bu yana insan hayatı hiçe sayılarak Mara ve Musalla Mahallerinde insanların yaşamasına izin veriliyor. Hatta Ulu Cami Mahallesi gibi eski bir yerleşim yerinde bile depreme dayanıksız evlerde insanlar yaşamlarını sürdürüyorlar. Alınan raporlara istinaden Mara, Musalla ve Ulu Cami Mahallerinin acilen afet bölgesi ilan edilip boşaltılması gerekiyor. Çünkü Türkiye deprem bölgeleri haritası incelendiğinde, Adıyaman ilinin 1. ve 2. deprem bölgeleri içerisinde kaldığı görülmektedir. Deprem kuşağı üzerinde yer alan ilimizin şehir merkezinde bir depremin yaşanması halinde bu evlerin yerle bir olacağını yetkililer bizden daha iyi bilmektedirler. Bizler bu konun önemini çok iyi biliyoruz. Bu konunun çözüme kavuşacağı güne kadar takipçisi olacağımızı belirterek, kentsel dönüşümün ilan edildiği mahallerde çalışmaların biran önce başlatılması gerektiğini yetkililere hatırlatıyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.

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