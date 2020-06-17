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CHP'li Adıgüzel'den "yeşil küre" açıklaması:

ANKARA HABERLERİ  | 17.06.2020 17:21 | Son Güncelleme

"Yıllardır kökü kazınamayan trol hesapları 'yeşil küre' ile işaretleyerek kapatılmalarına olanak sağlayanlara aslında teşekkür etmemiz gerekiyor. Sayelerinde sosyal medya huzura erdi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Yıllardır kökü kazınamayan trol hesapları 'yeşil küre' ile işaretleyerek kapatılmalarına olanak sağlayanlara aslında teşekkür etmemiz gerekiyor. Sayelerinde sosyal medya huzura erdi." ifadesini kullandı.

Adıgüzel, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin sosyal medyada "etik farkındalık" adıyla başlatılan "yeşil küre" uygulamasını sona erdirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uygulamaya ilişkin olarak, "Birilerinin başarı hikayesi diye lanse etmeye çalıştığı ‘yeşil küre’ projesinin yegane başarısı, AKP'nin sosyal medyadaki yozlaşmanın ve kirli dilin kaynağını ayan beyan ortaya sermesi olmuştur." ifadesini kullanan Adıgüzel, "yeşil küre"li hesapların ardı ardına yaptığı paylaşımların kamuoyunda yoğun tepkiyle karşılanması sonucunda apar topar sonlandırıldığını öne sürdü.

Yeşil küre projesi sayesinde Canan Kaftancıoğlu'na, Meral Akşener'e, Başak Demirtaş'a ve daha birçok kişiye sosyal medyadan cinsiyetçi saldırılarda bulunanların hangi zihniyeti yansıttıklarının öğrenildiğini belirten Adıgüzel, "Yıllardır kökü kazınamayan trol hesapları 'yeşil küre' ile işaretleyerek kapatılmalarına olanak sağlayanlara aslında teşekkür etmemiz gerekiyor. Sayelerinde sosyal medya huzura erdi." ifadesini kullandı.

"Sözde etik değerleri korumak adı altında başlattıkları 'yeşil küre' projesi sayesinde tüm bu kirli zihniyet açığa vuruldu." değerlendirmesine yer veren Adıgüzel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın bu konuda yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Ünal'ın diğer siyasi partilerin bu projelerine destek vermemekle suçladığını savunan Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Twitter tarafından troll hesapları kapatılınca, asılsız, sahte belgelerle CHP'ye kumpas kurmaya çalışanların etik değerlerden bahsetmeye söz hakkı yoktur. Mahir Ünal önce kendi trollüğünün hesabını versin, CHP'den özür dilesin." çağrısında bulundu.

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