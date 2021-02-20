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CHP'li Ağbaba, zincir marketlerin denetlenmesi için mevzuat oluşturulması çağrısında bulundu

20.02.2021 11:06 | Son Güncelleme:
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CHP'li Ağbaba, zincir marketlerin denetlenmesi için mevzuat oluşturulması çağrısında bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, zincir marketlerin denetlenmesi ve rekabetin sağlanması adına esnaf odaları ile yerel üreticilerin çıkarlarını koruyan bir mevzuat oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Zincir marketlere ilişkin rapor hazırlayan Ağbaba, raporunda, Türkiye Perakendeciler Federasyonu ve Rekabet Kurumu'nun konuyla ilgili verilerine yer verdi.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, zincir marketlerin salgın döneminde kar marjlarının ve toplam pazar paylarının hızla arttığını belirtti.

Türkiye'nin 81 ilinde, tüm ilçelerde, hatta her sokakta zincir marketlerin faaliyet gösterdiğini ifade eden Ağbaba, "Bu orantısız büyüme, başta mikro ve küçük işletmeler olmak üzere ülkemizdeki esnafları oldukça olumsuz etkilemekte ve zincir marketlere karşı giderek daha da savunmasız hale getirmektedir. Zincir marketlerin AKP iktidarıyla organik ilişki ve iş birlikleri de bu marketlerin kanserli hücre gibi ülkemizin her mahallesinde, hatta sokağında büyümesini kolaylaştırmaktadır." iddiasında bulundu.

Ağbaba, zincir marketlerin pazar payları artarken, yerel ve küçük marketlerin büyük pay kaybettiğini aktardı.

Pazar payının yüzde 50'sinden fazlasını domine eden ve tekelleşen zincir marketlerin denetlenmesi ve rekabetin sağlanması adına esnaf odaları ile yerel üreticilerin çıkarlarını koruyan bir mevzuatın oluşturulması gerektiğini vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şunları kaydetti:

"İndirim zincirlerine, nüfusa göre yoğunluk kuralı getirilmelidir ve büyükşehir veya ilçe belediyeleri onayına tabi olmak üzere 10 bin nüfus ve üzerinde açılmalıdır. Zincir marketlerin ürün satışına yönelik mutlaka il veya ilçe esnaf odalarının görüşleri alınmalıdır. Bu marketlerin mesken binalarda açılması yasaklanmalıdır. Marketlerin açılış ve kapanış saatleri düzenlenmeli ve haftada en az bir gün kapalı kalmasının yanı sıra yılbaşı ve bayramların ilk günlerinde de kapalı kalması sağlanmalıdır. Zincir marketlerdeki 15 bine yakın ürün çeşitliliği azaltılmalıdır. Tüketicilerin mağdur olmaması adına bölgenin ticari kapasitesine göre ürün çeşitliliği düzenlenmelidir. Zincir mağazaların çevrimiçi satış ve dijital aplikasyonları sıkı şekilde denetlenmelidir."​

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