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CHP’li Akın sulama birliklerini gündeme taşıdı

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.10.2020 12:28 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın almış olduğu kararla Balıkesir genelinde bulunan 6 sulama birliğinin kapatılarak, tek çatı altında toplanmasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın almış olduğu kararla Balıkesir genelinde bulunan 6 sulama birliğinin kapatılarak, tek çatı altında toplanmasına tepki gösterdi. Milletvekili Akın alınan bu kararının çiftçilere ve çiftçi temsilcilerine sorulmadan uygulamaya konulduğunu söyledi.
Ahmet Akın yayımladığı basın bülteni ile kapatılan su birliklerinin kapatılarak tek çatı altında birleştirilmesine tepki gösterdi. Akın, “Yaptım oldu anlayışı ile 6 sulama birliği kapatılmış durumda. Üreticiyle ilgili ama üreticiye sorulmadan alınmış bir karar. Balıkesir çiftçisi suyu pahalıya kullanıyor. Bu karar tarımsal sulamayı ucuzlatacak mı” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kararı ile Sındırgı Ovası Köyleri Sulama Birliği, Manyas Sulama Birliği, Gönen Ovası Sulama Birliği, Kepsut Ovası Sulama Birliği, Bigadiç Sulama Birliği ve Balıkesir Sulama Birliklerini “Balıkesir Sulama Birliği” adı altında birleştirilmesini değerlendirdi. Bakanlığın birleştirme kararı gerekçesi olarak yapılan denetimler sonrasında ‘sulama birliklerinin maksadına ulaşamayacağının tespit edilmesini’ gösterdiğini belirten Ahmet Akın, çiftçi temsilcilerinin kapatılan birliklerin bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesini talep ettiklerini, üreticileri ilgilendiren bir konu hakkında fikirlerinin sorulmasını istediklerini ifade etti. Akın, “Şu anda üreticilerimiz bir belirsizlik olduğundan şikayetçi. Kimse ne olduğunun farkında değil. Asıl mesele çiftçimizin suyu pahalı kullanıyor olması. Çiftçilerimiz sulama tarifelerinden şikayetçi. Balıkesir’de aynı DSİ bölge müdürlüğüne bağlı oldukları halde farklı tarifeler uygulandı. Hatta sınır komşusu tarlalarda bile farklı su fiyatları uygulandı. Fiyat farklılıklarının yanı sıra ödeme seçenekleri de çiftçilerimize farklı uygulandı. Bir ilçede çiftçimize indirim yapılırken diğer ilçede daha pahalı bir su parası alındı. Şimdi DSİ’nin talebi Bakanlığın onayı ile sulama birlikleri kapatılıp tek bir çatı altında toplanıyor. Bu karar tarımsal sulamayı ucuzlatacak mı? Asıl mesele bu” diye konuştu.

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