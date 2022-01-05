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  4. CHP'li Akın'dan elektrikte "kademeli tarife" uygulamasına ilişkin açıklama:

CHP'li Akın'dan elektrikte "kademeli tarife" uygulamasına ilişkin açıklama:

05.01.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kademeli tarife sistemiyle tüketim düşse de faturalar artmaya devam edecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrikte kademeli tarife sistemiyle tüketim düşse de faturaların artmaya devam edeceğini savundu.

Akın, yazılı açıklamasında, kademeli tarife uygulamasını eleştirdi.

İktidarı kademeli tarifeyi zam aracı olarak kullanmaması ve vatandaşın fatura yükünü azaltması yönünde uyardıklarını aktaran Akın, kademeli tarifeyle belirlenecek ilk kademenin 230 kilovatsaat ve zamsız olması gerektiğini defalarca vurguladıklarını hatırlattı.

Buna karşın iktidarın ilk kademeyi hem 150 kilovatsaat olarak tuttuğunu hem de ilk kademeye yüzde 52 zam yaptığını aktaran Akın, "iktidar vatandaşı müşteri olarak gördüğünü bir kez daha gösterdi. Kademeli tarifeyi kademeli zamma dönüştürdü." görüşünü ileri sürdü.

Aralık 2021'de 230 kilovatsaat tüketimin faturasının 210 lira olduğunu belirten Akın, "Kademeli tarife sistemiyle tüketim düşse de faturalar artmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Akın, iktidarın kademeli tarife sistemini parlamentoya getirirken vatandaşı aldattığını, indirim beklentisine karşın vatandaşa zammı reva gördüğünü iddia etti.

Yeni tarifeyle 150 kilovatsaatin faturasının 206 lira olduğunu, tüketimin 80 kilovatsaat düşmesine karşın faturanın yalnızca 4 lira düştüğünü anımsatan Akın, şunları kaydetti:

"Yani aralık ayına göre daha az ödemek için tüketimin en az 80 kilovatsaat düşmesi gerekiyor. Başka bir deyişle vatandaşlarımızın daha az bedel ödemesi için en az yüzde 35 oranında azaltması bekleniyor. Yeni tarifeye göre yapılan hesaplamalar az tüketenin az bedel ödeyeceği söyleminin bir aldatmaca olduğunu ortaya koyuyor."

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