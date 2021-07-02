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  4. CHP’li Ali Öztunç’tan Marmaris Kumlubük’ün statüsüne ilişkin açıklama:

CHP’li Ali Öztunç’tan Marmaris Kumlubük’ün statüsüne ilişkin açıklama:

02.07.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Burayı korumalı alan statüsünden çıkartmış. İş adamlarına çağrı yapıyoruz, buraya yatırım yapmaktan vazgeçin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Marmaris Kumlubük’ün statüsünün değiştirilerek koruma alanından çıkarıldığını, yüzde 5 olan imar izninin kaldırıldığını savundu.

Öztunç, Marmaris Kumlubük'te CHP'li milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle düzenlediği toplantıda, Kumlubük'ün Türkiye'nin en güzel, en bakir koylarından, köşelerinden olduğunu söyledi.

Bu yılın başında Milli Parklar Genel Müdürü oluruyla bu alanda yüzde 5 olan imar ve inşaat izninin kaldırıldığını öne süren Öztunç, "Burayı korumalı alan statüsünden çıkartmış. İş adamlarına çağrı yapıyoruz, buraya yatırım yapmaktan vazgeçin. Yatırım düşmanı değiliz. Kimse yatırıma karşı değil. Burası bambaşka yer." ifadesini kullandı.

Öztunç ve beraberindekiler daha sonra kapalı çarşı da esnaf ziyareti gerçekleştirirdi.

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