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CHP'li Altay ile Böke, Burhaniye Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nde söyleşiye katıldı

27.08.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Altay ile Böke, Burhaniye Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nde söyleşiye katıldı

BALIKESİR (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Türkiye uzun yıllardır bu topraklarda hür ve bağımsız ise Kürt ve Türk bir olduğu için, başı açık ve başı kapalı kardeş olduğu içindir ve bu kardeşliğin bozulmasına bizim rızamız ve müsaademiz olmayacaktır." dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye tarafından Ören Meydanı'nda düzenlenen 32. Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nde söyleşiye katılan Altay, farklı kültürlerin birleşmesinin ve kaynaşmasının önemine dikkati çekti.

Şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı tutuklanmasına değinen Altay, şöyle konuştu:

"Artık imam hatipli ve fen liseli bir ve aynıdır, Kürt ve Türk bir ve aynıdır. Bunun birilerini rahatsız etmesini ben doğal karşılıyorum. Türkiye uzun yıllardır bu topraklarda hür ve bağımsız ise Kürt ve Türk bir olduğu için, başı açık ve başı kapalı kardeş olduğu içindir ve bu kardeşliğin bozulmasına bizim rızamız ve müsaademiz olmayacaktır. Hata insana mahsustur, hata yapılabilir. Bir kastı çok aşan şaka, kasıtlı büyük bir ayıp etmiştir. Bir kusur işlemiştir. Samimiyetle de çıkıp af dilemiştir. Bu edilen laf ayıptır ama daha büyük bir ayıp da inançlar üzerinden gençleri ve toplumu birbirilerine karşı kışkırtmaktır. Bu ayıptan daha büyüğü de hukuku incitmek, hukuka olan inancı sarsmaktır. Şimdi bu yapılmaktadır."

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de Millet İttifakı'nın "Helalleşiyoruz, barış içinde yaşamak istiyoruz, farklı siyasi görüşlerimiz olabilir ama aynı masanın etrafında demokrasiyi var etmek istiyoruz." diyen bir anlayışa sahip olduğunu dile getirdi.

Söyleşinin ardından Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Böke ve Altay'a plaket takdim etti.

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