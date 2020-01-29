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  4. CHP’li Başkan hacze kızdı, vergi dairesinin yolunu kapattı

CHP’li Başkan hacze kızdı, vergi dairesinin yolunu kapattı

BALIKESİR HABERLERİ  | 29.01.2020 16:18 | Son Güncelleme

Kiralama şirketinin borcu nedeniyle makam aracı haczedilen CHP’li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, vergi dairesine giden kestirme yolu tuğla ile ördürerek kapattırdı.Edinilen bilgiye göre, yol uygulamasında, kiralama şirketinin vergi borçları nedeniyle Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’nın makam aracının hacizli olduğu ortaya çıktı.

Kiralama şirketinin borcu nedeniyle makam aracı haczedilen CHP’li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, vergi dairesine giden kestirme yolu tuğla ile ördürerek kapattırdı.
Edinilen bilgiye göre, yol uygulamasında, kiralama şirketinin vergi borçları nedeniyle Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’nın makam aracının hacizli olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine araç trafikten men edildi. Başkan Sarı da haciz işlemini gerçekleştiren Erdek Vergi Dairesi Müdürlüğüne giden ve vatandaşların kestirme olarak kullandığı yolu duvar ördürerek kapattı.
Bir açıklama yapan Hüseyin Sarı, kestirme yolun geçtiği arazinin dedesinden kendilerine kaldığını, tepki olarak böyle bir tasarrufa gittiğini söyledi.

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