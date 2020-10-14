CHP’li belediyeden kafa karıştıran soruşturma

Balıkesir’in Erdek Belediyesi, 11 aydır maaşlarını alamadıklarını için icra işlemlerini başlatan 6 memur hakkında, siyasî parti mitingine katıldıkları gerekçesiyle idarî soruşturma başlattı.

CHP’li Erdek Belediyesi’nde belediyeden alacaklarını gerekçe göstererek icra takibi başlatan memurlara yönelik idarî soruşturma başlatıldı. Belediyede çalışan 6 memur 11 aydır maaşlarını alamadıkları için icra takibine başlamış ve dönemin belediye başkanı, başkan yardımcıları, zabıta müdürü ve mali işler müdürü hakkında görevi kötüye kullanma ve tehdit nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Belediye çalışanlarının icra takibi ve soruşturma isteklerinin devam etmesi üzerine bu kez belediye yönetimi de bu memurlar hakkında siyasî partilerin mitinglerine ve seçim çalışmalarına katıldığı gerekçesiyle idarî soruşturma başlattı. Erdek Belediye Başkan Yardımcısı ve Disiplin Komisyonu Başkanı Hulusi Ay, idarî soruşturma kapsamında memurlardan savunma istedi. Belediye yönetimi, memurların 2019 seçimlerinde CHP İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği mitinglere faal olarak katıldığı, araç konvoyları ve toplantılarına dahil olduğunu gerekçe gösterirken, memurlar ise “muvafakatname vermeyiz” gerekçesiyle belediye yönetiminin kendilerini zorla mitinglere gönderdiğini ileri sürdü.

