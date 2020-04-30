CHP'li belediyelerden Kovid-19'la mücadele için ortak deklarasyon:

Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) Belediye başkanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında ortak deklarasyon yayımladı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye başkanlarınca yayımlanan 6 maddelik deklarasyonda, belediye başkanlarının seçildikleri günden itibaren parti rozetlerini bir yana koyarak, tüm belde halkını hiçbir ayırım yapmadan kucakladıkları ve görevlerini bu anlayışla yapmaya devam ettikleri belirtildi.

Belde halkının Kovid-19 salgınından korunması için ellerinden tüm çabayı gösterdikleri, kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusundaki çalışmaları ivedilikle yaptıkları belirtilen deklarasyonda, "Kovid 19 salgını ile mücadeleyi bir toplumsal mücadele olarak gördük. Dolayısıyla merkezi yönetimle yerel yönetimlerin uyum içinde çalışmalarının ne kadar hayati olduğunu biliyoruz. Uyum içinde bir çalışmanın hem Türkiye’ye hem de görev yaptığımız beldeye artıları olacağının da bilincindeyiz. Bu süreçte zaman zaman engellenmemize rağmen, azim ve kararlılıkla sorunları aşmaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.