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CHP'li belediyelerden Kovid-19'la mücadele için ortak deklarasyon:

ANKARA HABERLERİ  | 30.04.2020 16:41 | Son Güncelleme

"Kovid-19 salgını ile mücadeleyi bir toplumsal mücadele olarak gördük. Dolayısıyla merkezi yönetimle yerel yönetimlerin uyum içinde çalışmalarının ne kadar hayati olduğunu biliyoruz. Uyum içinde bir çalışmanın hem Türkiye’ye hem de görev yaptığımız beldeye artıları olacağının da bilincindeyiz" - "Hedefimiz halka hizmet yanında hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği ve her vatandaşın huzurlu bir beldeyi var etmektir. Biz her koşulda vatandaşımızın emir ve hizmeti altında olacağımıza bir kez daha söz veriyoruz"

Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) Belediye başkanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında ortak deklarasyon yayımladı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye başkanlarınca yayımlanan 6 maddelik deklarasyonda, belediye başkanlarının seçildikleri günden itibaren parti rozetlerini bir yana koyarak, tüm belde halkını hiçbir ayırım yapmadan kucakladıkları ve görevlerini bu anlayışla yapmaya devam ettikleri belirtildi.

Belde halkının Kovid-19 salgınından korunması için ellerinden tüm çabayı gösterdikleri, kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusundaki çalışmaları ivedilikle yaptıkları belirtilen deklarasyonda, "Kovid 19 salgını ile mücadeleyi bir toplumsal mücadele olarak gördük. Dolayısıyla merkezi yönetimle yerel yönetimlerin uyum içinde çalışmalarının ne kadar hayati olduğunu biliyoruz. Uyum içinde bir çalışmanın hem Türkiye’ye hem de görev yaptığımız beldeye artıları olacağının da bilincindeyiz. Bu süreçte zaman zaman engellenmemize rağmen, azim ve kararlılıkla sorunları aşmaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

CHP'nin herkesin sorunlarını çözmeye çalıştığı ve halka tarafsız hizmet etme sözü verildiği hatırlatılan deklarasyonda ramazan ayında da halkın tüm sorunlarıyla ilgilenmeye devam edileceği aktarıldı.

- "Bağışların bloke edilmesiyle ilgili yasal yollara başvuruldu"

CHP'li belediye başkanlarınca yayımlanan deklarasyonda şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar yıllardır ihtiyaç sahibi ailelere verdiğimiz sıcak yemeğin kesilmesi için bazı belediyelerimizin banka hesapları bloke edilmişse de bizler bu engeli de kendi imkanlarımızla aştık. Öte yandan, vatandaşlarımızın ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapmak için belediyelerimizin banka hesaplarına yatırdıkları bağışların bloke edilmesiyle ilgili yasal yollara başvurduğumuzu da kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.

Bizler yasalara ve halkın vicdanına dayanarak görevlerini yerine getirmeye çalışan belediye başkanlarıyız. Önümüze çıkarılan engelleri yine halkımızın vicdanına bırakarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla görevimize kararlılıkla devam edeceğiz. Hedefimiz halka hizmet yanında hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği ve her vatandaşı huzurlu bir beldeyi var etmektir. Biz her koşulda vatandaşımızın emir ve hizmeti altında olacağımıza bir kez daha söz veriyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye başkanları ortak deklerasyon yeni tip koronavirüs (Kovid- 19)

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