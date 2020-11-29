CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı bütçeye AK Partili belediye başkanından tepki

AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2021-2022 yılı bütçesine büyük tepki göstererek, “Büyükşehir Belediyesi’nin 1 katrilyonluk bütçesinden Süleymanpaşa’ya koca bir sıfır” dedi.

1 milyar 120 milyon (Eski TL karşılığı 1 katrilyon 120 trilyon) TL’lik devasa bütçeden Süleymanpaşa’ya ayrılan yatırım bütçesinin 2021 yılı için 12 milyon 930 bin TL, 2022 yılı için ise sadece 1 milyon TL olduğunu belirten Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bu miktarların da yeni bir yatırım için değil, yıllardır bitirilemeyen yeni otogar inşaatı ve kamulaştırmalar için ayrıldığını, 2022 yılı sonuna kadar Süleymanpaşa’ya bir kuruşluk yeni yatırım yapılmayacağını ifade etti. Yüksel, devasa büyükşehir bütçesinden Süleymanpaşa’nın payına yeni yatırım olarak koca bir sıfır düştüğünü söyledi.

Bütçe CHP’li belediyelere

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin partizanca bir yaklaşım içinde bütçe hazırladığını kaydeden Yüksel, Süleymanpaşa ve AK Partili diğer üç ilçe belediyesi ile kıyaslandığında bütçenin nerdeyse tamamının CHP’li belediyelere ayrıldığını vurguladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2021-2022 yılları yatırım projeleri ile ilgili tabloları kamuoyuyla paylaşan Yüksel, nüfus bakımından büyük farklar olmamasına rağmen Çorlu ve Çerkezköy’e ayrılan yatırım bütçesinin Süleymanpaşa’dan katbekat fazla olduğunu kaydetti. Yüksel, “Elbette Çorlu’muza, Çerkezköy’ümüze yatırım yapılmalı, çünkü yıllardır ilçelerimizin ihtiyaçları doğru analiz edilmedi, doğru ve zamanında yatırımlar yapılmadı. Lakin 1 milyon 60 bin kişinin yaşadığı Tekirdağ ilimizin 11 ilçesine adaletli planlama yapılmalıydı” dedi.