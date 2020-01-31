CHP’li Büyükşehir ve AK Parti’li Yüreğir’den birlikte çalışma kararlılığı

AK Parti’li Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve Yüreğir Belediyesi’nin bürokratları, CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti. Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı ziyarette, iki belediyenin başkanları ve bürokratları, iş birliği yapılabilecek konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu, çalışma gerçekleştirdi. Sorunların el birliğiyle aşılması adına yapılan çalışma öncesinde açıklamada bulunan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir’deki konularımızla ilgili, ekibimizle birlikte, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret ediyoruz. Amacımız Adana’da, Yüreğir’de güzel hizmetler yapmak. Yüreğir’de, Adana’da ortaya konulabilecek her türlü güzel işin yanındayız. Adana’da bir fark meydana getirmek istiyoruz. Adana’nın birliğe, beraberliğe, barış diline ihtiyacı olduğunu müteakip defalar söylüyoruz. Dolayısıyla artık gerçek gündemi, Adana’nın sorunlarını konuşmanın zamanı geldi diye düşünüyoruz. İnşallah artık Adana’da Yüreğir ve Büyükşehir olarak birlikte güzel hizmetler yaparız. Yüreğir’in gerçekten çok hizmete ihtiyacı var. Yüreğir bildiğiniz gibi gelir seviyesi görece en düşük ilçemiz. Umarım el birliğiyle bu sorunları aşma noktasında iş birliği yaparız, beraber oluruz. Bize gösterdikleri yakınlıktan dolayı Sayın Başkanımıza ve ekibine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

"Birlikteliğimiz bütün belediyelere örnek olsun"

Başkan Zeydan Karalar da toplantının; Yüreğir, Adana ve belediyeler arasındaki ilişki açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Başkan Karalar, “Meselelerimiz girift. Yani Büyükşehir Belediyesi ilçelerle, ilçeler Büyükşehirle birlikte çalışmak, dayanışma yapmak durumunda. Birlikte yapılacak her iş Adana ve memleketimiz için olumlu sonuçlar doğuracaktır. Ben de Fatih Başkanın dediği gibi Yüreğir’in geri kaldığını, daha fazla hizmet alması gerektiğini söylemeliyim. Geçmiş belediye başkanları üzerlerine düşeni yaptılar ama, diğer ilçelerle mesafeyi kapatmak açısından Yüreğir’in sorunlarına biraz daha fazla eğilinmesi gerektiğini kendisi de ben de biliyoruz. Bu toplantımız da bu amaçla yapılan bir toplantı. Umarım bu dönemde Yüreğir biraz daha fazla hizmet alıp, mesafeyi kapatacak. Birlikteliğimizin bütün belediyelere örnek olmasını temenni ediyorum. Sadece Adana’nın değil, bütün Türkiye’nin barış diline ihtiyacı var. Birlikten kuvvet doğar. Bu işin faydalı sonuçları olacaktır” diye konuştu.

