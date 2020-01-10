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  4. CHP'li Erdoğdu'dan işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirme

CHP'li Erdoğdu'dan işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirme

ANKARA HABERLERİ  | 10.01.2020 14:52 | Son Güncelleme

"Gençler bir an önce evlensin' diyenlerin yönettiği ülkede, gençler en yüksek işsizlik oranını yaşıyor. İşsiz sayısı ve oranı her eğitim grubunda önceki yıla kıyasla artıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Gençler bir an önce evlensin' diyenlerin yönettiği ülkede, gençler en yüksek işsizlik oranını yaşıyor. İşsiz sayısı ve oranı her eğitim grubunda önceki yıla kıyasla artıyor." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK’in bugün açıkladığı işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekim ayında işsizlik oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre 180 baz puan artarak, yüzde 13,4 olduğunu ve bir önceki aya göre 40 baz puan azalış gösterdiğini belirten Erdoğdu şunları kaydetti:

"İşgücüne katılım oranı yıllıkta 70, aylıkta 50 baz puan azalarak yüzde 53,0 olurken, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılım oranı ise bir önceki aya göre değişim göstermeyerek, geçen yılın aynı dönemine göre 60 baz puan azalışla yüzde 52,9 olarak gerçekleşti."

Genç nüfus olarak kategorize edilen 15-24 yaş arasındaki işsizliğin bir önceki yılın aynı dönemine göre 123 bin kişi artarak, yüzde 25,3 olduğuna değinen Erdoğdu, şehirlerde yaşayan ve üniversite eğitimi alanların çoğunlukta olduğu gençler arasındaki işsizliğin yaklaşık yüzde 29'lara yükseldiğini savundu.

Erdoğdu, şu görüşlerini paylaştı:

"Gençler bir an önce evlensin' diyenlerin yönettiği ülkede, gençler en yüksek işsizlik oranını yaşıyor. İşsiz sayısı ve oranı her eğitim grubunda önceki yıla kıyasla artıyor. Bu noktada en yüksek işsiz kişi sayısının üniversite mezunları arasında, işsizlik oranının ise lise mezunları arasında yaşandığını rakamlar bize söylüyor. Hiçbir planlama yapılmadan açılan çok sayıda fakülte ve üniversitede harcanan onca emek ve zamana karşın, üniversiteli işsiz sayısı her geçen gün artıyor."

Bir yıldan uzun süredir iş arayan mezun sayısının 48 binden 247 bine çıktığını, mezunların pek çoğunun iş bulamaması medeniyle KYK kredi borçlarının giderek yükseldiğini, borcunu ödeyemeyen genç sayısının 5 milyonu aştığını vurgulayan Erdoğdu, bununla ilgili 280 binine yasal işlem başlatıldığını kaydetti.

Erdoğdu, "Hem işsiz hem borçlu olan bu gençler, Cumhurbaşkanı'nın tavsiyesine uyup nasıl evlenecekler?" diye sordu.

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