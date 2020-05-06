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CHP’li gençler Deniz Gezmiş ve arkadaşları anısına 3 fidan dikti

AYDIN HABERLERİ  | 06.05.2020 14:13 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Gençlik Kolları tarafından, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan anısına 3 fidan dikildi.Aydın Atatürk Kent Meydanı yanında bulunan havuzun yanın düzenlenen fidan dikimine CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Barış Altıntaş, CHP Aydın Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Tilki, CHP Efeler Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, CHP İl Gençlik Kolları Başkan adayı Mustafa Dinç ve gençlik kolları üyeleri katıldı.Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Barış Altıntaş, fidan dikimi ile ilgili olarak, “Özgür ve demokratik bir Türkiye yolunda mücadele eden ve genç yaşlarında idam edilen Denizler’i saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Gençlik Kolları tarafından, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan anısına 3 fidan dikildi.
Aydın Atatürk Kent Meydanı yanında bulunan havuzun yanın düzenlenen fidan dikimine CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Barış Altıntaş, CHP Aydın Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Tilki, CHP Efeler Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, CHP İl Gençlik Kolları Başkan adayı Mustafa Dinç ve gençlik kolları üyeleri katıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Barış Altıntaş, fidan dikimi ile ilgili olarak, “Özgür ve demokratik bir Türkiye yolunda mücadele eden ve genç yaşlarında idam edilen Denizler’i saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

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