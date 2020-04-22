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CHP'li Karaca'dan 23 Nisan mesajı:

ANKARA HABERLERİ  | 22.04.2020 15:12 | Son Güncelleme

"Milletin vekilleri olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde, temel hak ve özgürlüklerimizi korumak, laik, sosyal ve hukuk devletimize sahip çıkmak için görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Milletin vekilleri olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde, temel hak ve özgürlüklerimizi korumak, laik, sosyal ve hukuk devletimize sahip çıkmak için görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atılıp egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçtiği o günün üzerinden 100 yıl geçtiğini belirtti.

100 yıl önce inançsızlığın, umutsuzluğun hakim olduğu düşman işgalindeki Anadolu'da 23 Nisan 1920 tarihinin, ulus egemenliğine dayanan Cumhuriyetin ilk adımı olduğunu ifade eden Karaca, bunun bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli adımı olduğunu vurguladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ten devralınan ilke ve devrimlerle Cumhuriyete dün olduğu gibi bugün de sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Karaca, şunları kaydetti:

"TBMM'yi göz ardı etmeye çalışıp, ülkeyi tek adamın insiyatifine bırakanlar bilmelidirler ki demokratik parlamenter sistemden asla vazgeçmeyeceğiz. Milletin vekilleri olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde, temel hak ve özgürlüklerimizi korumak, laik, sosyal ve hukuk devletimize sahip çıkmak için görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz."

Karaca, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin açılış gününü ulusal egemenliğe sahip çıkacak ve gelecek nesillere taşıyacak çocuklara armağan ettiğini hatırlattı.

Bugün gelinen noktada iktidarın çocuklara sahip çıkmadığını iddia eden Karaca, TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalıştırılan 720 bin çocuk olduğunu ifade etti.

Çocuklara hak ettikleri geleceği inşa edeceklerini belirten Karaca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü

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