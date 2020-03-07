YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. CHP'li Karaca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

CHP'li Karaca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

ANKARA HABERLERİ  | 07.03.2020 16:12 | Son Güncelleme

CHP'li Karaca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmak değil, sözleşmeyi etkin uygulamak için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak zorundayız." ifadesini kullandı.

Karaca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, dünyaya, topluma ve yaşam alanlarına sahip çıkan kadınların yalnızca siyasal değil, toplumsal ve sosyal haklarının ellerinden alınmaması için de itirazlarını dile getirdiklerini belirtti.

Açıklamasında, kadına yönelik ayrımcılığın giderek kurumsallaştırıldığı bir dönemde, kadın düşmanı politikalarla kadın haklarına saldıranların İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açıp nafaka hakkını da gasbetmeye çalıştığını savunan Karaca, "Kazanılmış hakların elimizden alınmaması için dayanışmayla mücadele etmeyi sürdürmek büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin, tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerin yükümlülüklerini yerine getirmek, 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmasını sağlamak, etkin önleme ve izleme ağını kurmak, veri sistemi oluşturarak önleyici mekanizmaları hayata geçirmek zorunda olduğunu belirten Karaca, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu yükümlülüklerden kaçmanın mümkün olmadığı, birbiriyle çelişen söylemlerin yetersizliği, yaşanan kadın cinayetleriyle apaçık ortadadır. 8 Mart dolayısıyla bir kez daha hatırlatmak isteriz: İstanbul Sözleşmesi’ni tartışmak değil, sözleşmeyi etkin uygulamak için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak zorundayız. Sığınma evlerinin sayısını ve niteliğini artırmak, cinsel şiddet kriz merkezlerini açmak, her türlü şiddete dair ulusal verileri tutmak ve bu doğrultuda şiddetin önlenmesi mekanizmalarını oluşturmak, kamu politikalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini ana akımlaştırmak, şiddete uğrayanların ulaşabileceği telefon hattını oluşturmak, yargı mensupları başta olmak üzere farkındalık çalışmalarını organize etmek, ısrarlı takibin Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmasını sağlamak, kadın cinayetlerinde haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamasından vazgeçilmesini hayata geçirmek İstanbul Sözleşmesi’nin izleme heyeti olan Grevio'nun tavsiyeleri arasında yer almakta, yükümlülük gereği hayata geçirilmeyi beklemektedir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermişAdana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermiş
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kdz. Ereğli Belediyesi personeli kan verdi

Kdz. Ereğli Belediyesi personeli kan verdi

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Günümüz kadınının sorumlulukları arttı

Günümüz kadınının sorumlulukları arttı

Özgür Ekmekçioğlu: "Altay pes etmiyor"

Özgür Ekmekçioğlu: "Altay pes etmiyor"

Adıyaman’da bina yangını: 2 kişi dumandan zehirlendi

Adıyaman’da bina yangını: 2 kişi dumandan zehirlendi

Ankara Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:06
Öğle
13:05
İkindi
16:18
Akşam
18:54
Yatsı
20:11

Ankara Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Vatan Eczanesi
Cankaya
Ertan Eczanesi
Yenimahalle
Gülsen Eczanesi
Abidinpasa
Yeşil Işık Eczanesi
Cankaya
Baştürk Eczanesi
Cankaya
Ulucanlar Eczanesi
Altindag
Şenyuvam Eczanesi
Kecioren
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Pursaklar’da kardeşler birbirlerine hem bacanak hem elti oldular

Pursaklar’da kardeşler birbirlerine hem bacanak hem elti oldular

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.