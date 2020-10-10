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CHP’li Köse Bodrum’da kooperatifleri ziyaret etti

MUĞLA HABERLERİ  | 10.10.2020 18:26 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi 12.

Cumhuriyet Halk Partisi 12. ve 13. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı ve Kadın Kooperatiflerinden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı Fatma Köse ile çalışma arkadaşları, Bodrum’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerine Bodrum Belediyesi’ni ziyaret ederek başlayan Köse’yi Başkan Vekili Emel Çakaloğlu karşıladı.

Ziyarette CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, CHP Bodrum Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediyesi’nin kadınların üretimde ve sosyal hayatta daha fazla yer alabilmelerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsetti. Ardından Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret eden Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ve Kooperatif Başkanı Cesur Öncel’den kooperatif çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.

Fatma Köse daha sonra Turgutreis’te bulunan Bodrum Begonvil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde, Kooperatif Başkanı Funda Akçalı ve kooperatif üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette kadın kooperatiflerinin önemi ve kurulma aşamaları değerlendirildi.

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