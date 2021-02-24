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CHP’li Milas Belediyesine rüşvet operasyonu

24.02.2021 11:15 | Son Güncelleme:
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CHP’li Milas Belediyesine rüşvet operasyonu

Muğla’nın CHP’li Milas Belediyesi Yapı Denetim biriminde çalışan bazı çalışanları usulsüz yapıları görmezden geldikleri ve rüşvet aldıkları iddiası ile Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, KOM Grup amirliği ekipleri tarafından alnın bilgi sonrası şahıslar ile ilgili çalışma başlatıldı.

Muğla’nın CHP’li Milas Belediyesi Yapı Denetim biriminde çalışan bazı çalışanları usulsüz yapıları görmezden geldikleri ve rüşvet aldıkları iddiası ile Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, KOM Grup amirliği ekipleri tarafından alnın bilgi sonrası şahıslar ile ilgili çalışma başlatıldı. Dosya savcısından alınan talimat sonrası üçü Milas Belediye çalışan, birisi müteahhit olmak üzere toplam 4 kişiye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Belediye çalışanları H.G., A.F.A. ve A.A. ile müteahhit A.A. gözaltına alındı. A.F.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 3.27 gram esrar, 12.14 gram kenevir tohumu, 8 kök kenevir ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi.
Rüşvet ve irtikap suçuna yönelik suç unsuru delilerin elde edildiği, şüphelilerin usulsüz yapıları aldıkları rüşvet karşılığı görmezden geldiği belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılması bekleniyor. Gözaltına alınan 4 şüpheli rüşvet ve irtikap suçundan gözaltına alındı.

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